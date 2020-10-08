Японія планує заборонити використання машин з ДВЗ та повністю перейти на електромобілі.
Дивися повний текст Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на користь електромобілів.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:05
Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на користь електромобілів.
Додано: Нед 06 гру, 2020 00:05
японських прулів навезуть нам сюди мабуть) ключі в руки даватимуть, бензин в бак заливатимуть)
Додано: Нед 06 гру, 2020 01:46
Аккумуляторы тоже вред наносят природе, надо сразу переходить на педали и как можно скорее.
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:04
А свинцовые оккумуляторы, тяжелвя металургия и производство миллионов новых машин не нансят вред окружающей среде? А вы хоть считали сколько работяга который ездит на работу и сжигает топлива должен засрать окружающей среды чтобы заработать на новый *екологический* автомобиль? Я поверю что власть заботится о оекологии когда они старые машины будут переоборудовать под електромобили а не заставлять миллиарды людей покупать новые так называемые екологические автомобили.
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:58
Тут основная идея: вынести "вред" за пределы города.
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