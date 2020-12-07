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В Україні може подорожчати доставка газу споживачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43
Нафтогаз перечислил в офшоры 225 млрд. грн., вот это платежи украинцев, составляют дефицит бюджета, который новыми тарифами переложат опять на пересичных.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:37
Очередная афера НКРЕКП и газомафии. Шоб их удавило ихним газом! Перейду на дрова, или иную альтернативную энергетику, но этим жлобам платить не буду!
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:07
_hunter написав: fiona98 написав:
А какое право Облгазы имеют подымать или брать цены за доставку газа потребителям? Все кто проводил себе газ платили бешенные цены за подключение и инфраструктуру. Помню мы заплатили за подключение $3000, столько как стояли хорошие жигули. С тех пор никто ни трубы ни другое оборудование не менял. Если прикинуть то ето Облгазы должны нам платить а не мы им. Так как за подключение газа было заплачено столько что мы могли бы дешевле трубу до США протянуть.
Вы эти "деньжищщи" за трубу до ближайшего хаба платили или таки до ближайшей магистрали (а то и какой-нить районной ветки)? Если второе -- вот именно за содержание той трубы вы и платите.
Да вы шо? Очередной спец в области газовой инфраструктуры? Так поведайте нам сирым, в чём собственно заключается энто "обслуживание" Може трубы из земли выкапывают и меняют на новые или работники облгазов изнутри их красят?
(для справки-трубы низкого и среднего давления на процентов 90 имеют диаметр 0,5-4 дюйма), Магистральные конечно большего диаметра, но их то же никто не менял со времён царя гороха (разве в случае аварии где-то заменят десяток метров, кстати оные происходят наверное благодаря "тщательному" обслуживанию). Да и не имеют облгазы касательства к магистралям как и к насосным станциям на них, это добро в ведении Укртрансгаза. Практически единственное, что находится на поверхности и типо "обслуживается" облгазами-ГРП . Могу и здесь просветить "специалистов". За последние лет 30 ни разу не имел счастья видеть и никогда не слышал от других, что бы хоть на одной ГРП в округе проводился какой то серьёзный ремонт. Всё сводится к покраске торчащих из земли труб раз в несколько лет и раз в месяц приезжает на велике дедушка и нюхает не сильно ль воняет газом, лёгкая вонь есть очень часто. За ремонтные и аварийные работы на территории пользователей газовщики выставляют отдельный счёт.
За пользование газом долгов никогда не имел, кроме придуманных, которые вдруг куда то деваются при сверке. Но чёрт побери, это уже переходит все границы! Потому предлагаю уважаемому сообществу не жаловаться друг дружке, а ответить делом на подобное "покращення", а именно-платить по старому тарифу до тех пор, пока пользователям не предоставят внятное обоснование, с калькуляцией, повышения расценок. Уверен их отмазки не выдержат никакой критики. Хватит хавать это дерьмецо. В "европах", куда мы типа идём, люди объясняют власти ху-из-ху и за меньшее. Иначе сюжет из "Чипполино" воплотится в жизнь у нас.
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drevlyanin
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:22
drevlyanin написав: _hunter написав: fiona98 написав:
А какое право Облгазы имеют подымать или брать цены за доставку газа потребителям? Все кто проводил себе газ платили бешенные цены за подключение и инфраструктуру. Помню мы заплатили за подключение $3000, столько как стояли хорошие жигули. С тех пор никто ни трубы ни другое оборудование не менял. Если прикинуть то ето Облгазы должны нам платить а не мы им. Так как за подключение газа было заплачено столько что мы могли бы дешевле трубу до США протянуть.
Вы эти "деньжищщи" за трубу до ближайшего хаба платили или таки до ближайшей магистрали (а то и какой-нить районной ветки)? Если второе -- вот именно за содержание той трубы вы и платите.
Да вы шо? Очередной спец в области газовой инфраструктуры? Так поведайте нам сирым, в чём собственно заключается энто "обслуживание" ...
Абсолютно не важно: прорывов/аварий -- нет? -- значит _все_ необходимые мероприятия в достаточном объеме проводятся.
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_hunter
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:51
_hunter написав:
Абсолютно не важно: прорывов/аварий -- нет? -- значит _все_ необходимые мероприятия в достаточном объеме проводятся.
Не-не-не. Так не пойдёт. Хотелось бы узнать, какие-такие мероприятия проводятся? Ну вот хоть несколько примеров. Пользуюсь газом 30+лет как для отопления дома так и на производстве, подключил за это время 3 своих объекта, знаю лично работников газовой службы от сварщика и до замдиректора. Но вот слухом не слыхивал об этих самых "мероприятиях". Кстати, когда подключал последний, после прорезки отверстия в газовой трубе низкого давления, оттуда потекло такое болото, ну вот в натуральном виде буро-чёрная грязь, что диву даёшься, как это все ещё работает. Но на моё недоумение, гл. инженер райгаза (частного естественно) совершенно невозмутимо ответил, что мол ничего страшного, давно уже так и крупных проблем пока не было!
п.с. Год назад те самые облгазы подавали своё обоснование тарифов на транспортировку, которые и были утверждены нацкомисией. Какие расходы увеличились на столько, что через год нужно повышать цены на услуги на 50-120%?
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drevlyanin
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:54
drevlyanin написав: _hunter написав:
Абсолютно не важно: прорывов/аварий -- нет? -- значит _все_ необходимые мероприятия в достаточном объеме проводятся.
Не-не-не. Так не пойдёт. Хотелось бы узнать, какие-такие мероприятия проводятся? Ну вот хоть несколько примеров. Пользуюсь газом 30+лет как для отопления дома так и на производстве, подключил за это время 3 своих объекта, знаю лично работников газовой службы от сварщика и до замдиректора. Но вот слухом не слыхивал об этих самых "мероприятиях". Кстати, когда подключал последний, после прорезки отверстия в газовой трубе низкого давления, оттуда потекло такое болото, ну вот в натуральном виде буро-чёрная грязь, что диву даёшься, как это все ещё работает. Но на моё недоумение, гл. инженер райгаза (частного естественно) совершенно невозмутимо ответил, что мол ничего страшного, давно уже так и крупных проблем пока не было!
п.с. Год назад те самые облгазы подавали своё обоснование тарифов на транспортировку, которые и были утверждены нацкомисией
. Какие расходы увеличились на столько, что через год нужно повышать цены на услуги на 50-120%?
Я так понимаю год назад вы с данными ознакомились -- и все было в порядке? -- возьмите "подання" за этот год и сравните с прошлогодними... -- это и будет ответ на последний вопрос.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:39
_hunter написав: drevlyanin написав: _hunter написав:
Абсолютно не важно: прорывов/аварий -- нет? -- значит _все_ необходимые мероприятия в достаточном объеме проводятся.
Не-не-не. Так не пойдёт. Хотелось бы узнать, какие-такие мероприятия проводятся? Ну вот хоть несколько примеров. Пользуюсь газом 30+лет как для отопления дома так и на производстве, подключил за это время 3 своих объекта, знаю лично работников газовой службы от сварщика и до замдиректора. Но вот слухом не слыхивал об этих самых "мероприятиях". Кстати, когда подключал последний, после прорезки отверстия в газовой трубе низкого давления, оттуда потекло такое болото, ну вот в натуральном виде буро-чёрная грязь, что диву даёшься, как это все ещё работает. Но на моё недоумение, гл. инженер райгаза (частного естественно) совершенно невозмутимо ответил, что мол ничего страшного, давно уже так и крупных проблем пока не было!
п.с. Год назад те самые облгазы подавали своё обоснование тарифов на транспортировку, которые и были утверждены нацкомисией
. Какие расходы увеличились на столько, что через год нужно повышать цены на услуги на 50-120%?
Я так понимаю год назад вы с данными ознакомились -- и все было в порядке? -- возьмите "подання" за этот год и сравните с прошлогодними... -- это и будет ответ на последний вопрос.
Год назад было условно в порядке. То что пишут сейчас, это как говорится апогей апофеоза ну или натягивание совы на глобус. Несколько жлобов сговорились, занесли денег кому надо и вуаля-30 миллионов пересичных должны заплатить за то же самое в два раза больше. Долги в газовой сфере и без того растут как на дрожжах. Подобные решения могут привести к полному коллапсу платежей, на радость одному нашему соседу, что может аукнутся (как один из основных факторов) полной утратой Украиной независимости, а то и раздроблению страны на вассальные другим государствам образования. Не знаю, зелёные настолько некомпетентны или именно такая задача и ставится, только хрен редьки не слаще.
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drevlyanin
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