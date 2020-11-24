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Допомога бізнесу: вимоги
та умови отримання виплат

Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:08

Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат

Пропонуємо до обговорення:
Для отримання виплат ФОП повинен відповідати критеріям

Дивися повний текст Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:08

"в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше, чем за 3 месяца;".
То есть, получается, те ФОПы, которые исправно платили ЕСВ за себя не претендуют?
Или здесь опечатка?
oleggg1986
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:27

Очередная показуха и популизм,как всегда.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:29

  oleggg1986 написав:"в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше, чем за 3 месяца;".
То есть, получается, те ФОПы, которые исправно платили ЕСВ за себя не претендуют?
Или здесь опечатка?


Походу государству пофиг. У меня деятельность есть, но ее хватает как раз на налоги и аренду в сложившейся ситуации и судя по всему государство имеет меня ввиду :) Хотя скорее это грустно. Ну что взять с человека играющего роль президента ? А тому кто пишет ему сценарий судя по всему пофиг.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:25

oleggg1986, творческая комбинация абзацев из законопроекта. В оригинале так:
2. Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам не надається:...
2) фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами:
державна реєстрація яких на дату набрання чинності цим Законом становить менше трьох місяців;
які на дату набрання чинності цим Законом сплатили у 2020 році єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за три місяці;...

Т.е. подкидывают некоторым добросовестным налогоплательщикам, что выглядит разумно. Но журналистский вариант, когда нужно обязательно налоги не платить и тебе всё равно не дадут, потому, что у тебя налоговый долг, тоже неплох.
moveton
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