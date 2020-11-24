Для отримання виплат ФОП повинен відповідати критеріям
Дивися повний текст Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:08
Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат.
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:08
"в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше, чем за 3 месяца;".
То есть, получается, те ФОПы, которые исправно платили ЕСВ за себя не претендуют?
Или здесь опечатка?
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:29
Походу государству пофиг. У меня деятельность есть, но ее хватает как раз на налоги и аренду в сложившейся ситуации и судя по всему государство имеет меня ввиду Хотя скорее это грустно. Ну что взять с человека играющего роль президента ? А тому кто пишет ему сценарий судя по всему пофиг.
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:25
oleggg1986, творческая комбинация абзацев из законопроекта. В оригинале так:
2. Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам не надається:...
2) фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами:
державна реєстрація яких на дату набрання чинності цим Законом становить менше трьох місяців;
які на дату набрання чинності цим Законом сплатили у 2020 році єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за три місяці;...
Т.е. подкидывают некоторым добросовестным налогоплательщикам, что выглядит разумно. Но журналистский вариант, когда нужно обязательно налоги не платить и тебе всё равно не дадут, потому, что у тебя налоговый долг, тоже неплох.
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