RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Про приналежність будь-якої
земельної ділянки в Україні...

Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:56

Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Віднедавна інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України стала відкритою.

Дивися повний текст Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні можна довідатися безкоштовно.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91562
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:25

так давно уже...
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1810
З нами з: 07.08.17
Подякував: 847 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:08

  antonivs3 написав:так давно уже...

Ну кто проснулся, бывает :)
Igorten
 
Повідомлень: 4180
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41

  antonivs3 написав:так давно уже...

Финасовый сайт цитирует Дорожного адвоката которые пишет о геокадастре.

Украинская журналистика: бессмысленная и беспощадная. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 06.08.19
Подякував: 564 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tvd4 і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Локдаун: що обмежать в Україні з січня
R2 » Вів 08 гру, 2020 11:28
5 175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 12:31
Investor_K
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
5 225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 12:17
yalta1965
В Україні може подорожчати доставка газу споживачам 1, 2
R2 » Пон 07 гру, 2020 10:00
13 1111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 11:22
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.