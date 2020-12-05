У жовтні 2020 року населення України сплатило за житлово-комунальні послуги 9,0 млрд грн, або 81,2% нарахованих за цей період сум.
Дивися повний текст У жовтні українці сплатили 81% нарахованих сум за послуги ЖКГ - Держстат.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 10:31
У жовтні українці сплатили 81% нарахованих сум за...
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Дивися повний текст У жовтні українці сплатили 81% нарахованих сум за послуги ЖКГ - Держстат.
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:32
Потом будет ноябрь и декабрь, а денег у народа больше не будет.
Расдача бесплатных слонов в этом году отменяется бюджет-дыра/казна-пуста.
И новый год начнём с карантина.
Прекрасный план!
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