Наприкінці листопада ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" повернуло до держбюджету кошти, які Міністерство фінансів виплатило за його боргами.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли про погашення боргів «Кузні на Рибальському».
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:36
У Мінфіні розповіли про погашення боргів «Кузні на...
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Дивися повний текст У Мінфіні розповіли про погашення боргів «Кузні на Рибальському».
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:36
Минобороны – корабль.
Корабль!
В единственном числе, т.е. 1 (одна штука)?
Это что за золотой баркас за 688 миллионов гривен они, в Киеве, строят 4 года и никак не построят?
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