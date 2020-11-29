RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінфіні розповіли про
погашення боргів «Кузні на...

У Мінфіні розповіли про погашення боргів «Кузні на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:36

У Мінфіні розповіли про погашення боргів «Кузні на...

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці листопада ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" повернуло до держбюджету кошти, які Міністерство фінансів виплатило за його боргами.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли про погашення боргів «Кузні на Рибальському».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91594
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:36

Минобороны – корабль.

Корабль!
В единственном числе, т.е. 1 (одна штука)?
Это что за золотой баркас за 688 миллионов гривен они, в Киеве, строят 4 года и никак не построят?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3025 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ragnar і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль
R2 » П'ят 04 гру, 2020 13:18
1 125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 13:18
malkaum
У Мінрегіоні розповіли, на що підуть гроші, виділені на...
R2 » Сер 02 гру, 2020 12:09
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 12:09
l4567
В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій...
R2 » Нед 29 лис, 2020 15:45
4 403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 14:56
Евгений Н.

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27181)
09.12.2020 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.