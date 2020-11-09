Метро Києва в січні працюватиме попри посилений карантин.
Дивися повний текст Стало відомо, як працюватиме київське метро під час локдауну в січні.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 02:29
Стало відомо, як працюватиме київське метро під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як працюватиме київське метро під час локдауну в січні.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 02:30
Когда уже у этих ДБЛ появятся мозги? Где логика, что одни магазины будет работать, а другие - не будут? В метро - без ограничений по количеству, а наземный транспорт - только сидячие. Продуктовым базарам можно работать, а не продуктовым - нельзя.
Про даты лохдауна я вообще молчу.
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