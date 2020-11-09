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Стало відомо, як працюватиме
київське метро під час...

Стало відомо, як працюватиме київське метро під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 02:29

Стало відомо, як працюватиме київське метро під час...

Пропонуємо до обговорення:
Метро Києва в січні працюватиме попри посилений карантин.

Дивися повний текст Стало відомо, як працюватиме київське метро під час локдауну в січні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 02:30

Когда уже у этих ДБЛ появятся мозги? Где логика, что одни магазины будет работать, а другие - не будут? В метро - без ограничений по количеству, а наземный транспорт - только сидячие. Продуктовым базарам можно работать, а не продуктовым - нельзя.
Про даты лохдауна я вообще молчу.
Strelok777
 
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