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Україна за рік наростила
грошову масу майже на чверть

Україна за рік наростила грошову масу майже на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:52

Україна за рік наростила грошову масу майже на чверть

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками листопада грошова маса в Україні збільшилася до 1,769 трлн грн. У порівнянні з жовтнем вона зросла на 0,8%, а з листопадом 2019-го - на 23%.

Дивися повний текст Україна за рік наростила грошову масу майже на чверть.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:52

Это поправки Гетманцева..., которые загнали часть бизнеса в тень и люди просто начали больше рассчитываться наличкой.
anton_gms
 
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