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Накопичувальні пенсії в Україні:
коли їх будуть вводити

Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:33

Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні буде плавним.

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:34

...не считая банк Аркада, который не совсем банк, но пенсионный фонд которого где-то завис в воздухе.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:18

Бибипко уже вводил в 2011.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:13

  Ratatui написав:Бибипко уже вводил в 2011.
а они то вводят то выводят..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:04

Re: Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити

Джон написав:
  Ratatui написав:Бибипко уже вводил в 2011.
а они то вводят то выводят..
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GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:16

Эгеж, на днях был выведен с рынка Мисто Банк. А перед выводом в него залили рефинанс на 150 млн.грн. Постановление о выводе банка было опубликовано в конце рабочего дня, а не как это положено утром, как результат пишут о том, что банк до утра был подготовлен к выводу собственниками, разбиты крупные депозиты по 200 тыс.грн, очищена касса и прочие прелести ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:49

Мошенники то один момент. А второй момент, куда более весомый - это то, что за последних 25 лет гривна обесценилась по отношению к доллару с 1,8 до 28. То есть в 15,5 раз. Это значит, что ПФ должен принимать взносы либо в твердых валютах - Дол.США или Евро., либо инвестировать в такие бизнеса как Тесла и Фейсбук, либо торговля оружие, наркотиками и людьми))) Всё выглядит очень сомнительно. А если человек начнет в 22 года отчислять, то рассчитывать на выплаты он сможет не ранее чем через 40-45лет. Страшно представить какая будет в этой стране девальвация и инфляция за это время.
ALexxxS
 
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