Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити

Додано: Сер 16 гру, 2020 15:49

Мошенники то один момент. А второй момент, куда более весомый - это то, что за последних 25 лет гривна обесценилась по отношению к доллару с 1,8 до 28. То есть в 15,5 раз. Это значит, что ПФ должен принимать взносы либо в твердых валютах - Дол.США или Евро., либо инвестировать в такие бизнеса как Тесла и Фейсбук, либо торговля оружие, наркотиками и людьми))) Всё выглядит очень сомнительно. А если человек начнет в 22 года отчислять, то рассчитывать на выплаты он сможет не ранее чем через 40-45лет. Страшно представить какая будет в этой стране девальвация и инфляция за это время.