|
|
Кремнієву долину вирішив покинути ще один технологічний...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Другий найбільший світовий виробник програмного забезпечення, корпорація Oracle, вирішила перенести свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу.
Дивися повний текст Кремнієву долину вирішив покинути ще один технологічний гігант
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91674
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:17
Кремнієва Долина розтікається...
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор