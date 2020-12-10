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Укроборонпром з'ясовує, чому
«Антонов» залишився без...

Укроборонпром з'ясовує, чому «Антонов» залишився без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:07

Укроборонпром з'ясовує, чому «Антонов» залишився без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час пресконференції на тему “Стратегія спільних дій у сфері реформування оборонно-промислового комплексу".

Дивися повний текст Укроборонпром з'ясовує, чому «Антонов» залишився без замовлень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:07

Побольше керовников типа Мустафы Абрамовичуса и заказы сами улетучатся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:01

Неужели до Евроинтеграции докопают?
astatempo
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