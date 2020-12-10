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Укроборонпром з'ясовує, чому «Антонов» залишився без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час пресконференції на тему “Стратегія спільних дій у сфері реформування оборонно-промислового комплексу".
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R2
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Додано: Вів 15 гру, 2020 22:07
Побольше керовников типа Мустафы Абрамовичуса и заказы сами улетучатся.
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Ratatui
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Додано: Сер 16 гру, 2020 14:01
Неужели до Евроинтеграции докопают?
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astatempo
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