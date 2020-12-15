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Банк Ахметова відсудив у
Укрзалізниці $22 млн боргу

Банк Ахметова відсудив у Укрзалізниці $22 млн боргу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:05

Банк Ахметова відсудив у Укрзалізниці $22 млн боргу

Пропонуємо до обговорення:
Північний апеляційний госпсуд 7 грудня відмовився задовольнити скаргу державної "Укрзалізниці" (УЗ) і залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 28.08.2020 р.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:05

Странные у нас суды, наверное Волк судил. Если "Укрзализниця" не платила кредит - то забирайте залоговое имущество. Все.
BIGor
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