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Кличко сказав, хто заплатить
власникам розбитих авто на...

Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:38

Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Кличко заявив на брифінгу.

Дивися повний текст Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на Шулявському мості.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:45

Взагалі то R2 (Робот новин) сказав неправду - мистецтво заголовку.
"....и отметил, что опоры генподрядчик заменит за свой счет и возместит убытки владельцам поврежденных автомобилей."
Также “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений “ как заказчик строительства обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили”, – заявил мэр Киева.
У цього дурбелика всі судді куплені чи причинно наслідкові зв'язки в голові відсутні.

Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору как независимая организация”, – сказал Кличко.

Что за компания такая, имена пароли явки ?
Ви це обрали , кияне, двічи обрали! Що ви кажете "він своїми руками/кулаками заробив свій капітал". Да його фракція у Киїів Раді ще із часів Чорновецького непогано собі існувала.
gepa
 
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