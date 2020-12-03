Про це Кличко заявив на брифінгу.
Дивися повний текст Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на Шулявському мості.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:38
Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко сказав, хто заплатить власникам розбитих авто на Шулявському мості.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:45
Взагалі то R2 (Робот новин) сказав неправду - мистецтво заголовку.
"....и отметил, что опоры генподрядчик заменит за свой счет и возместит убытки владельцам поврежденных автомобилей."
Также “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений “ как заказчик строительства обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили”, – заявил мэр Киева.
У цього дурбелика всі судді куплені чи причинно наслідкові зв'язки в голові відсутні.
Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору как независимая организация”, – сказал Кличко.
Что за компания такая, имена пароли явки ?
Ви це обрали , кияне, двічи обрали! Що ви кажете "він своїми руками/кулаками заробив свій капітал". Да його фракція у Киїів Раді ще із часів Чорновецького непогано собі існувала.
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