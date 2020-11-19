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Банківські рахунки пенсіонерів перевірятимуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:10
Если человек умер,то справка о смерти должна попасть в ПФУ и деньги могут лежать на счету очень долго,пока наследники обьявяться и банку выгодно,чтобы деньги лежали у него.А причем тут живые пенсы,которые копят на поховання?
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axtirskyii
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19
anatolij0164 написав:
Яке собаче діло пенсійного фонду і банку, що я з цими коштами роблю.
Пенсионному фонду интересно жив ли ещё пенсинер которому он перечисляет пенсию.
Банки, к слову, и без этого имеют практику закрывать неактивные счета которыми не пользуются к примеру пять лет.
Sanyok77 написав:
Если на пенсионной карте лежат деньги и капает процент на остаток - это считается как "движение денег" или нет?
Очевидно что нет. Движение это если в деньгами на счёте проводились какие-то манипуляции инициированные клиентом.
Sanyok77 написав:
А саму пенсию можно на депозит кидать.
Вот это как раз будет считаться движением денег по счёту.
Mind the gap.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:53
Для того чтобы увидеть жив ли пенс или нет, достаточно запрячь автоматом передавать инфу с того места где выдают заключение о смерти.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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p_a_l
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:01
p_a_l написав:
Для того чтобы увидеть жив ли пенс или нет, достаточно запрячь автоматом передавать инфу с того места где выдают заключение о смерти.
Места Окончательной Регистрации Граждан (МОРГ) и так передают,ведут/отправляют статистику в минсоц.Решили за ОРДЛО взяться и "мёртвых душ" от чиновников на местах и всяких поуехав.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Нед 20 гру, 2020 21:58
p_a_l написав:
Для того чтобы увидеть жив ли пенс или нет, достаточно запрячь автоматом передавать инфу с того места где выдают заключение о смерти.
И конечно сделать это должен пенсионный фонд.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:20
axtirskyii написав:
А причем тут живые пенсы,которые копят на поховання?
А им кто-то мешает копить?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 21 гру, 2020 06:10
p_a_l написав:
Для того чтобы увидеть жив ли пенс или нет, достаточно запрячь автоматом передавать инфу с того места где выдают заключение о смерти.
"ТО" место может быть довольно далеко. Томск, Роза Де Копан, Атланта или Гданск. Эти места только дулю с маком автоматом выдадут.
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