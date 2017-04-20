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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18
Як розрахувати свою майбутню пенсію? Пенсійний калькулятор в
До вашої уваги нова рубрика "Мінфіну" #proПенсії, в ній ми будемо ділитись новинами про пенсійні реформи, розповідати, як заощаджувати та інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб не покладатися тільки на державну пенсію.
Раніше про розмір пенсії можна було дізнатися тільки після досягнення пенсійного віку, але сьогодні ви можете її розрахувати прямо зараз і розкажемо, як це зробити.
Пенсійний калькулятор – це сервіс, який дозволяє легко та швидко розрахувати пенсійний стаж і розмір майбутньої пенсії. Він розміщений на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
У відео дивіться покрокову інструкцію розрахунку майбутньої пенсії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:42
Ірина_
Это хорошо. Можно самому все учесть и загрузить в электронном виде...подать и отправить....и в пенсионный фонд не ходить...лишь бы там все приняли и учли...
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