Як збільшити пенсію і не покладатися лише на державу? Про це треба думати вже зараз. Середня пенсія в Україні становить 3082,98 грн. Це 25 кг м'яса або близько 5 мішків картоплі, або десь 1/5 санаторно-курортного лікування, наприклад, в Карпатах. Як можна збільшити свою пенсію і забезпечити собі гідну старість розповість сімейний фінансовий радник Любомир Остапів
На питання: «Як, збільшити пенсію?»— кожен її громадянин — від, «маленької людини» до Президента —відповість просто і лаконічно: «Підвищення рівня пенсій нинішнім і майбутнім пенсіонерам». Інша річ: «Яким має бути рівень пенсій та за рахунок чого його досягти сьогодні й у майбутньому?»
Позитивно ставлячись до намагання держави встановити чіткий зв’язок між розміром пенсії та страховим стажем і заробітком громадян відносно середньої заробітної плати в галузях економіки, дозволимо собі звернути увагу на деякі «моменти». Це ті правила «пенсійної гри», відображені в новому Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які держава завжди намагатиметься коригувати зпозиції власних інтересів. Аналіз цих правил дає змогу отримати відповіді на такі питання.