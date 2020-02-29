RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Як збільшити пенсію

Як збільшити пенсію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:08

Як збільшити пенсію

Як збільшити пенсію і не покладатися лише на державу? Про це треба думати вже зараз.
Середня пенсія в Україні становить 3082,98 грн. Це 25 кг м'яса або близько 5 мішків картоплі, або десь 1/5 санаторно-курортного лікування, наприклад, в Карпатах. Як можна збільшити свою пенсію і забезпечити собі гідну старість розповість сімейний фінансовий радник Любомир Остапів

Більш детально:
Як збільшити пенсію (як накопичити гроші на випадок відміни пенсій)


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 14.09.13
Подякував: 306 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:39

Як збільшити пенсію

На питання: «Як, збільшити пенсію?»— кожен її громадянин — від, «маленької людини» до Президента —відповість просто і лаконічно: «Підвищення рівня пенсій нинішнім і майбутнім пенсіонерам». Інша річ: «Яким має бути рівень пенсій та за рахунок чого його досягти сьогодні й у майбутньому?»

Позитивно ставлячись до намагання держави встановити чіткий зв’язок між розміром пенсії та страховим стажем і заробітком громадян відносно середньої заробітної плати в галузях економіки, дозволимо собі звернути увагу на деякі «моменти». Це ті правила «пенсійної гри», відображені в новому Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які держава завжди намагатиметься коригувати зпозиції власних інтересів. Аналіз цих правил дає змогу отримати відповіді на такі питання.
interagros24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.