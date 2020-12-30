#добіса2020
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:25
А пам'ятаєте свої плани та мрії на 2020 рік? А потім все в один момент вжууух і полетіло до дідька на роги. Відчуття, що рік якийсь бракований, не зникло досі. Наші читачі, журналісти, партнери та вся команда «Мінфіну», Finance.ua, Bank Online і Treeum протягом року багато писали про події, які приніс з собою 2020. Ми про все це як подумали, і так стало сумно, що вирішили вдарити по цьому нестерпному 2020 з усієї сили. І зробити це буквально, аби всі ті тривоги і негаразди, які нас оточують ось вже багато місяців, залишилися позаду. І щоб 2021 не вчився поганому у свого папєрєдніка. Так народився челлендж #добіса2020. Друзі, приєднуйтеся)))) Запустимо вірус позитиву на 2021 рік! Більше детально - https://dobisa2020.com.ua/
Ірина_
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:50
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mustbe
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:51
Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.
hxbbgaf
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:57
hxbbgaf написав:
Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.
Это первый год в котором умирают люди?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:39
mustbe написав:
Подарили тарелку.
Прикольно, креативно, спасибо.
Разбивать - не буду, звыняйте )
Я б разбил
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:32
vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав:
Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.
Это первый год в котором умирают люди?
Не первый, но корона первый, гораздо страшней, когда человек бегал и за считанные дни умирает, чем когда лежал, долго болел и все уже давно знают, чем это закончится.
hxbbgaf
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Додано: Чет 31 гру, 2020 12:58
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:01
jakecopernik
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