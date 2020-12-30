RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
#добіса2020

#добіса2020
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:25

#добіса2020

А пам'ятаєте свої плани та мрії на 2020 рік? А потім все в один момент вжууух і полетіло до дідька на роги. Відчуття, що рік якийсь бракований, не зникло досі.

Наші читачі, журналісти, партнери та вся команда «Мінфіну», Finance.ua, Bank Online і Treeum протягом року багато писали про події, які приніс з собою 2020.

Ми про все це як подумали, і так стало сумно, що вирішили вдарити по цьому нестерпному 2020 з усієї сили. І зробити це буквально, аби всі ті тривоги і негаразди, які нас оточують ось вже багато місяців, залишилися позаду. І щоб 2021 не вчився поганому у свого папєрєдніка.

Так народився челлендж #добіса2020.

Друзі, приєднуйтеся))))

Запустимо вірус позитиву на 2021 рік!

Більше детально - https://dobisa2020.com.ua/
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 14.09.13
Подякував: 498 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:50

Подарили тарелку.
Прикольно, креативно, спасибо.
Разбивать - не буду, звыняйте )
Зображення
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:51

Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21968
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:57

  hxbbgaf написав:Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.

Это первый год в котором умирают люди?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:39

  mustbe написав:Подарили тарелку.
Прикольно, креативно, спасибо.
Разбивать - не буду, звыняйте )
Зображення

Я б разбил
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 03.12.14
Подякував: 775 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.

Это первый год в котором умирают люди?

Не первый, но корона первый, гораздо страшней, когда человек бегал и за считанные дни умирает, чем когда лежал, долго болел и все уже давно знают, чем это закончится.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21968
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:58

Зображення
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13652
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7483 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:01

С наступающим Новым 2021 годом! Поздравления форумчан

Зображення
jakecopernik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 21.07.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92070)
31.12.2020 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.