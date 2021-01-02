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#добіса2020

#добіса2020
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:03

Re: #добіса2020

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tundrorum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:18

Дякую за подарунок!
Класний :)
Розбивати не буду, вибачайте

УСІХ - із Новим Роком 2021!!!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:56

Re: #добіса2020

Також отримав тарілочку, за що спасибі ресурсу. Теж не розбив. Рік був неймовірно важким і корона, то навіть не половина складнощів. Але все було успішно подолано чи зроблено-впроваджено. Рік приніс багато корисних уроків-досвіду-знань. Здобуто кілька нових експортних ринків. Все що не вбиває робить нас сильнішими. Є люди, які шукають сотні причин чому не вийшло і все так зле, а є ті які шукають шляхи, методи і засоби досягнення...
Всіх форумчан, працівників, адміністрацію з Новим роком. В 2021 нових сил і рішень, нових друзів і досягнень, нових знань і досвіду, рішучості і сміливості...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<12
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