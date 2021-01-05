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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<12 Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:03 Re: #добіса2020 tundrorum Повідомлень: 4 З нами з: 31.01.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:18

Класний

Розбивати не буду, вибачайте



УСІХ - із Новим Роком 2021!!!



Дякую за подарунок!КласнийРозбивати не буду, вибачайтеУСІХ - із Новим Роком 2021!!!

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Повідомлень: 10508 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 764 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 16:56 Re: #добіса2020 Також отримав тарілочку, за що спасибі ресурсу. Теж не розбив. Рік був неймовірно важким і корона, то навіть не половина складнощів. Але все було успішно подолано чи зроблено-впроваджено. Рік приніс багато корисних уроків-досвіду-знань. Здобуто кілька нових експортних ринків. Все що не вбиває робить нас сильнішими. Є люди, які шукають сотні причин чому не вийшло і все так зле, а є ті які шукають шляхи, методи і засоби досягнення...

Всіх форумчан, працівників, адміністрацію з Новим роком. В 2021 нових сил і рішень, нових друзів і досягнень, нових знань і досвіду, рішучості і сміливості... Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3795 З нами з: 10.03.14 Подякував: 3910 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 2 4 18 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 12:21 hxbbgaf

Соглашусь, матрица восприятия мир, течения жизни и времени изменилась. Потому и отношение к смерти другое уже. Darina85 Повідомлень: 14 З нами з: 04.05.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 12:36 Re: #добіса2020 orest написав: Рік приніс багато корисних уроків-досвіду-знань. Рік приніс багато корисних уроків-досвіду-знань. Век живите,век учитесь Век живите,век учитесь Мизантрóп

Повідомлень: 5063 З нами з: 03.12.14 Подякував: 787 раз. Подякували: 914 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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