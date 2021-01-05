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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:03
Re: #добіса2020
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:18
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:56
Re: #добіса2020
Також отримав тарілочку, за що спасибі ресурсу. Теж не розбив. Рік був неймовірно важким і корона, то навіть не половина складнощів. Але все було успішно подолано чи зроблено-впроваджено. Рік приніс багато корисних уроків-досвіду-знань. Здобуто кілька нових експортних ринків. Все що не вбиває робить нас сильнішими. Є люди, які шукають сотні причин чому не вийшло і все так зле, а є ті які шукають шляхи, методи і засоби досягнення...
Всіх форумчан, працівників, адміністрацію з Новим роком. В 2021 нових сил і рішень, нових друзів і досягнень, нових знань і досвіду, рішучості і сміливості...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:21
hxbbgaf
Соглашусь, матрица восприятия мир, течения жизни и времени изменилась. Потому и отношение к смерти другое уже.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:36
Re: #добіса2020
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