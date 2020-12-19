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Портфель проєктів ЄБРР в Україні цьогоріч становить €730...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:24
Пропонуємо до обговорення:
Загальний портфель проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку банку в Україні цього року становить 730 млн євро, а до січня може досягнути 900 млн єврою.
Дивися повний текст Портфель проєктів ЄБРР в Україні цьогоріч становить €730 мільйонів - Зеленський
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:24
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