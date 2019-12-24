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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2026 20:09
Julio написав:
зайшов у застосунок
так може в Чаті того застосунку і запитаєте? Це ж особиста інфа!
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Додано: Нед 14 чер, 2026 22:19
Sense Bank написав: ukr0014959 написав:
Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.
Умови виконані ?
*Андрій
Про що мова? Хочу мегого (втомився без футболу і боксу, яких нема в СвітТВ).
Що там за умови? Є лише Хамон, але майже не юзаю. Можу поюзати, якщо сильно треба
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