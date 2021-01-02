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Скільки зароблятимуть
медики в Україні: оклади...

Скільки зароблятимуть медики в Україні: оклади...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 04:41

Скільки зароблятимуть медики в Україні: оклади...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зарплати лікарів підвищать двома етапами: перший запланований на січень 2021-го, а другий - тільки на грудень. В результаті оклад хірурга першої кваліфікації складе всього 7001 грн.

Дивися повний текст Скільки зароблятимуть медики в Україні: оклади перерахують в два етапи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:02

так отчитываются -пишут что 11 000 - средняя з/п по стране УЖЕ.
Марта
 
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