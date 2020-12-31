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Ефективна всього на 50,4%:
нові дані про китайську...

Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:15

  ALexxxS написав:
  _hunter написав:Да пофиг: что главное -- это не стоимость "колеса от Майбаха" или "фары от Кайена". Даже если считать в чашках кофе "в ларьке от Ахмэта" (по баксу за чашку) -- две дозы даже бомж себе позволить может


Это бесспорно. Я уверен, что каждый на этом форуме может себе это позволить. Спор ведь не об этом. Разговор о том, что государство потратило наши с вами деньги на неэффективную вакцину. И уплатили при этом цену сопоставимую с той же оксфордской. ...

Одна беда: оксфордской в продаже нет. Совсем нет. Поэтому потратили деньги на на
"неэффективную вакцину" -- а на _все вакцины, что были в продаже_. Вот реально на все (ну, за исключением мордорского спутника).
При этом бразильцы что-то сильно намутили с данными.
А про "это не так считается" ниже уже ответили.
_hunter
 
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