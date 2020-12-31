Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...

ALexxxS написав:
Это бесспорно. Я уверен, что каждый на этом форуме может себе это позволить. Спор ведь не об этом. Разговор о том, что государство потратило наши с вами деньги на неэффективную вакцину. И уплатили при этом цену сопоставимую с той же оксфордской. ...
Одна беда: оксфордской в продаже нет. Совсем нет. Поэтому потратили деньги на на
"неэффективную вакцину" -- а на _все вакцины, что были в продаже_. Вот реально на все (ну, за исключением мордорского спутника).
При этом бразильцы что-то сильно намутили с данными.
А про "это не так считается" ниже уже ответили.