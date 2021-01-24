Економіка України після падіння на 5,1% в 2020 році в нинішньому році виросте на 4%.
Дивися повний текст Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:37
Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році.
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:37
аналитики прогнозируют ослабление курса гривны к концу этого года до 29,47
К концу года про аналитиков все забудут. Пусть лучше расскажут что будет в феврале, марте и тд.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:34
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