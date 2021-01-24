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Найвище зростання з 2010 р:
гривневі вклади у 2020...

Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:30

Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020...

Пропонуємо до обговорення:
2020 рік, попри пандемію та карантинні обмеження, був сприятливим для зростання і здешевлення ресурсної бази банків

Дивися повний текст Найвище зростання з 2010 р: гривневі вклади у 2020 зросли на 26,4% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:31

Ну значит скоро будут стричь овец.
gento44
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:59

  gento44 написав:Ну значит скоро будут стричь овец.


Уже стриганули. Доллар вырос на 15%, а ставка по депо с учетом налогов хоть дотягивало до 12%?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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