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Где получить заграницей диплом магистра?
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:11
Хочу получить диплом магистра, но не в Украине. Подскажите, где меньше мороки с поступлением и цены не зверские
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Кристина89
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Ірина_
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