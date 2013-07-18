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Где получить заграницей
диплом магистра?

Где получить заграницей диплом магистра?
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:11

Где получить заграницей диплом магистра?

Хочу получить диплом магистра, но не в Украине. Подскажите, где меньше мороки с поступлением и цены не зверские
Кристина89
 
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