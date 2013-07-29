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Освіта в Україні та світі

Освіта в Україні та світі
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
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Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217944
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Куди реально поступити вчитися
1, 2, 3
Hunter » Сер 02 лип, 2014 13:26
 29 19157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2017 15:18
sequoia85
Выбор технического вуза чтоб стать программистом?
1, 2, 3, 4, 5
hero » Чет 22 лип, 2010 12:48
 43 48015
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2017 16:19
rattlesnake281
Допомога студентам в написанні дипломних, курсових і контрол
Dimonov » Сер 04 жов, 2017 11:24
 0 385
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Сер 04 жов, 2017 11:24
Dimonov
Новая школа. Что нужно знать о принятом законе об образовани
Пчёлка » Пон 02 жов, 2017 12:00
 0 292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 жов, 2017 12:00
Пчёлка
Составление отчетности за 9 месяцев 2017 года. Все законодат
ukrseminar » Пон 25 вер, 2017 19:07
 0 318
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Пон 25 вер, 2017 19:07
ukrseminar
Электронные учебники и видео CFA Level I 2017
ddrymov » Чет 31 сер, 2017 04:50
 0 507
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Чет 31 сер, 2017 04:50
ddrymov
Навчальний рік 2017-2018: розклад канікул
Пчёлка » Сер 23 сер, 2017 15:24
 0 667
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 сер, 2017 15:24
Пчёлка
Минюст хочет полностью запретить заочное юридическое образов
Пчёлка » Сер 16 сер, 2017 10:21
 0 570
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2017 10:21
Пчёлка
Міністерство освіти оголосить розклад канікул та навчальних
Пчёлка » Сер 16 сер, 2017 10:19
 0 369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2017 10:19
Пчёлка
Як збудувати щасливе життя: 10 ідей із книги гарвардського п
ТупУм » Вів 04 лип, 2017 10:06
 0 533
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2017 10:06
ТупУм
10 САМЫХ БРУТАЛЬНЫХ ШКОЛ В МИРЕ
pantera » Пон 29 тра, 2017 13:12
 0 671
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Пон 29 тра, 2017 13:12
pantera
У Міносвіти розповіли, коли введуть 12-річну освіту в школах
R2 » Суб 20 тра, 2017 09:32
 2 742
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Нед 21 тра, 2017 12:50
Иешуа Ганоцри
Інструкція для батьків: як стати в нову електронну чергу до
Пчёлка » Чет 11 тра, 2017 10:27
 0 596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 тра, 2017 10:27
Пчёлка
Стажировка и временная работа ЗА границей для студентов
ТупУм » Пон 29 лип, 2013 15:24
 1 2735
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Чет 11 тра, 2017 08:44
sashatopmail
Обучение В Чехии!?
SVS » П'ят 14 кві, 2017 11:47
 3 1141
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Чет 04 тра, 2017 09:43
SVS
Полезные и понятные таблицы для тех, кто изучает английский
Пчёлка » П'ят 25 лис, 2016 14:52
 1 1534
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Чет 27 кві, 2017 18:14
visla1906
Визначено 9 недоліків освітньої системи України. У МОН оприл
Пчёлка » П'ят 07 кві, 2017 13:50
 0 776
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П'ят 07 кві, 2017 13:50
Пчёлка
Як суспільство знищує творчих людей
Пчёлка » Чет 06 кві, 2017 16:21
 0 622
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Чет 06 кві, 2017 16:21
Пчёлка
Затверджено нові нормативи з фізичної підготовки дітей
Пчёлка » П'ят 24 бер, 2017 16:19
 2 1116
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П'ят 24 бер, 2017 19:06
Ой+
Мінфін хоче позбавити студентів стипендії
1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 09 сер, 2016 12:03
 77 13737
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Пон 27 лют, 2017 16:02
Prod
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