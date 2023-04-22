Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.
Дивися повний текст У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини Pfizer.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 19:48
У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини Pfizer.
Додано: Пон 01 лют, 2021 19:48
с такими темпами поставок - плановые выборы следующего президента произойдут раньше чем все провакцинируются. Это я еще не беру во внимание вопрос хранения этой низкотемпературной вакцины.
Додано: Пон 01 лют, 2021 21:42
Re: У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини..
Использовать низкотемпературную Pfizer в условиях нашей реальность... скажем так - очень рисковый актив). Как то AstraZeneca больше внушает уверенности.. подожду ее..
Додано: Вів 02 лют, 2021 11:59
Что там рискового? -- засыпал холодильник от мороженного сухим льдом -- и вези себе... Что с первым что со вторым зимой проблем вообще нет
Додано: Вів 30 кві, 2024 02:09
Листаю старые темы форума и удивляюсь, как же раньше люди боялись делать привики от этого корованируса.. Сейчас же про него никто не помнит. В моем городе вообще иногда можно встретить старые надписи ношения маски, но они весят либо из за того что магазин уже не работает либо просто лень снимать эту надпись.
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