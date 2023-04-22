RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У МОЗ уточнили терміни отримання
першої партії вакцини...

У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 19:48

У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

Дивися повний текст У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини Pfizer.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99908
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 19:48

с такими темпами поставок - плановые выборы следующего президента произойдут раньше чем все провакцинируются. Это я еще не беру во внимание вопрос хранения этой низкотемпературной вакцины.
RomanTik
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 06.01.16
Подякував: 10097 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:42

Re: У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини..

Использовать низкотемпературную Pfizer в условиях нашей реальность... скажем так - очень рисковый актив). Как то AstraZeneca больше внушает уверенности.. подожду ее..
Джон
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 16.03.17
Подякував: 71 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 11:59

  Джон написав:Использовать низкотемпературную Pfizer в условиях нашей реальность... скажем так - очень рисковый актив). Как то AstraZeneca больше внушает уверенности.. подожду ее..

Что там рискового? -- засыпал холодильник от мороженного сухим льдом -- и вези себе... Что с первым что со вторым зимой проблем вообще нет :)
_hunter
 
Повідомлень: 7837
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 02:09

  _hunter написав:
  Джон написав:Использовать низкотемпературную Pfizer в условиях нашей реальность... скажем так - очень рисковый актив). Как то AstraZeneca больше внушает уверенности.. подожду ее..

Что там рискового? -- засыпал холодильниктут большой выбор товаров и холодильников также https://comfy.ua/ от мороженного сухим льдом -- и вези себе... Что с первым что со вторым зимой проблем вообще нет :)


Листаю старые темы форума и удивляюсь, как же раньше люди боялись делать привики от этого корованируса.. Сейчас же про него никто не помнит. В моем городе вообще иногда можно встретить старые надписи ношения маски, но они весят либо из за того что магазин уже не работает либо просто лень снимать эту надпись. :mrgreen:
tretyakovvadym054
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.04.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бундестаг спростив отримання німецького громадянства —...
R2 » Пон 22 січ, 2024 12:26
1 238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 12:26
Investor_K
У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу
R2 » Чет 28 вер, 2023 06:53
1 559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 вер, 2023 06:53
neonilastrizacuk11
Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
R2 » Суб 22 кві, 2023 10:25
1 508
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 кві, 2023 10:25
sekretarovsergi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11882)
30.04.2024 08:17
Ринок ОВДП (6093)
30.04.2024 07:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.