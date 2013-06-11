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Хранение неликвидных бумаг
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 13 лют, 2021 19:05
Подскажите:
У инвестора со времен интернет-трейдинга остались неликвидные бумаги на счету у брокера. Инвестор бы хотел от них избавиться, но не может - они не торгуются. Брокер теперь имеет вечных источник дохода в виде комиссии за хранение бумаг?
Есть ли какое-то решение, чтобы годами не платить комиссии брокеру за хранение?
Перевести в документальную форму и хранить дома или
хранить дешево или бесплатно в государственном депозитарии?
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stuermer01
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Додано: Нед 14 лют, 2021 07:43
stuermer01 написав:
Подскажите:
У инвестора со времен интернет-трейдинга остались неликвидные бумаги на счету у брокера. Инвестор бы хотел от них избавиться, но не может - они не торгуются. Брокер теперь имеет вечных источник дохода в виде комиссии за хранение бумаг?
Есть ли какое-то решение, чтобы годами не платить комиссии брокеру за хранение?
Перевести в документальную форму и хранить дома или
хранить дешево или бесплатно в государственном депозитарии?
Хороший вопрос. Присоединюсь послушать. Расскажу и свой кейс, может кто даст совет? У меня у одного хранителя лежит неликвид, купленный в 2009 году, который стоит до 500 грн макс за весь пакет, может меньше. И хранитель год-два назад ввели комиссию за хранение, раньше было бесплатно. Я ничего не подписывал, но.. вполне возможно это некая публичная оферта. Короче, я их игнорирую, счета высылают на электронку. Мне все равно, пусть заберут бумаги себе, но платить я не хо.. там уже счет скоро к 1000 подберется. Как лучше решить вопрос?
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San
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Додано: Нед 14 лют, 2021 12:56
San написав: stuermer01 написав:
Подскажите:
У инвестора со времен интернет-трейдинга остались неликвидные бумаги на счету у брокера. Инвестор бы хотел от них избавиться, но не может - они не торгуются. Брокер теперь имеет вечных источник дохода в виде комиссии за хранение бумаг?
Есть ли какое-то решение, чтобы годами не платить комиссии брокеру за хранение?
Перевести в документальную форму и хранить дома или
хранить дешево или бесплатно в государственном депозитарии?
Хороший вопрос. Присоединюсь послушать. Расскажу и свой кейс, может кто даст совет? У меня у одного хранителя лежит неликвид, купленный в 2009 году, который стоит до 500 грн макс за весь пакет, может меньше. И хранитель год-два назад ввели комиссию за хранение, раньше было бесплатно. Я ничего не подписывал, но.. вполне возможно это некая публичная оферта. Короче, я их игнорирую, счета высылают на электронку. Мне все равно, пусть заберут бумаги себе, но платить я не хо.. там уже счет скоро к 1000 подберется. Как лучше решить вопрос?
Аналогично. Арт-Капитал. В договоре изначально была комиссия около 100 грн. в год. Сейчас прислали счет 500 грн. за январь, якобы "абонентская плата". Охренели совсем. Я конечно этот счет оспорил и ничего не плачу, т.к. они мне должны, а не я им:
Из-за их "помилкових порад" (false advice) я потерял значительную сумму, инвестировав в акции украинских предприятий в 2010-2011 годах.
Вообще-то этим вопросом давно пора заняться НКЦБФР и соотв. комитету Рады и управлению по защите прав потребителей фин. услуг при НБУ.
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stuermer01
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:40
Подарите какому-то брокеру. Пусть у вас их заберет по договору дарения/продажи за 1 грн.
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alex_2013
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