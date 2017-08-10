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Акції від Правекс Банк

Акції від Правекс Банк
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:20

Fast Track в аеропорту Стамбула з преміальними картками Visa

Зробіть свою подорож ще більш комфортною з Visa! Cкористайтеся безкоштовним сервісом Fast Track та проходьте аеропортові формальності швидше.

З цією послугою ви можете проходити контроль авіаційної безпеки і паспортний контроль на пріоритетній основі в новому аеропорту Стамбула (IST) у Туреччині.

Послуга доступна власникам карток Visa Platinum від ПРАВЕКС БАНКу – 2 рази на рік.
Щоб скористатися сервісом, зайдіть до чат-боту Visa Ukraine, меню Visa Travel і натисніть кнопку “FastTrack in Istanbul”. Ви отримаєте PDF-файл із QR-кодом для користування Fast Track.
Пропозиція діє на внутрішні та міжнародні перельоти.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... kartka-431
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:22

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 2

СЕРВІС «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» СТАВ ЩЕ ЗРУЧНІШИМ! ПІКЛУЙТЕСЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ЛЕГКО ТА ШВИДКО З ПРЕМІАЛЬНИМИ КАРТКАМИ VISA.

1. Ми змінили меню сервісу.

Для вашої зручності ми розділили меню на декілька пунктів: телемедична консультація, психолог, ПЛР-тест та медичний консьєрж.

2. Доступ до сервісу відбуватиметься по карті, яку клієнт додав до ЧАТБОТу.

Тому важливо додавати карту в меню ЧатБот. Для цього перейдіть у чат-бот Visa Ukraine:

натисніть кнопку «Телемедицина»
оберіть сервіс
потім «Перевірити доступність послуги»
додайте вашу активну преміальну картку Visa.
3. Основним каналом спілкування стає чат.

З 27.07.2021 номер телефону для замовлення сервісу стає недоступний. Усі замовлення відбувються лише через ЧАТБОТ, попередньо валідувавши карту.

4. Залишок доступних сервісів автоматично підраховується чат-ботом.

Щоб отримати необхідну інфомацію, натисніть кнопку «Перевірити доступність послуги» і побачите кількість доступних сервісів.

Натиснувши «Замовити» буде списана одна з 4х послуг.

5. Ми автоматизували замовлення послуги тести COVID і клієнти зможуть замовити її через чат-бот самостійно обравши місце і час.

Для цього оберіть місто, район і зручну лабораторію з переліку. Вам надійде SMS-повідомлення, і ви зможете поспілкуватися безпосередньо зі спеціалістами клініки.

Що далі? Настуний етап заплановано на осінь 2021.
Ми плануємо вивести Послугу COVID тести з пакету Телемедицина і перевести його в категорію Travel. Це дозволить зосередити увагу на медичній складовій сервісу.
Ми плануємо додати нові медичні опціі в пакет.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... sina-2-430
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2188
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:23

Відкривайте романтичний Київ з Mastercard

Спекотного літнього вихідного в Києві обов'язково варто вибратися на воду, на простір Дніпра. Насолоджуватися річковою прохолодою, неймовірними краєвидами та слухати чарівні історії від гідів спільноти "Інтересний Київ" про минуле й теперішнє міста, про його поетів і художників, легендарних героїв і легендарних коханців.

Як скористатися пропозицією:

накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard;
обмінюйте бали на участь в акції;
отримайте 1 із 100 запрошень для двох на річкову екскурсію вздовж київських берегів.
Запрошення гарантовано отримають учасники, які обміняли найбільшу кількість балів.

Зареєструвавшись у програмі Mastercard Більше, ви отримуєте бали за розрахунки карткою і можете обмінювати їх на знижки й бонуси в магазинах і сервісах та долучатися до нових акцій від Mastercard і ПРАВЕКС БАНКу.

Отже, ваша картка заробляє вам бали, а ви обираєте з безлічі вигідних пропозицій на bilshe.mastercard.ua від партнерів Mastercard в Україні й цілому світі. Також слідкуйте за новинами - на вас чекають нові подарунки, розіграші та яскраві враження.

Акція діє з 15.07.2021 до 19.08.2021 для жителів та гостей м. Київ.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... ercard-429
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<12345
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