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Як безпечно взяти онлайн-кредит
[реальний приклад]

Як безпечно взяти онлайн-кредит [реальний приклад]
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 10:57

Як безпечно взяти онлайн-кредит [реальний приклад]


На форумі Finance.ua ми побачили відгук користувача, який хоче взяти кредит онлайн, але боїться, бо ні разу не оформляв позику в інтернеті. В цьому відео в рамках рубрики "Фінансова проба" ми допомогли нашому герою Артему взяти кредит онлайн та розібрались, чи є підстави для страху, і що з цим робити.

Відповіли на всі питання Артема, які виникали в нього в ході оформлення кредиту.
Тож, до вашої уваги покрокова інструкція оформлення мікрокредиту онлайн з порадами та коментарями протягом всього процесу

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Ірина_
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