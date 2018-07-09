Як безпечно взяти онлайн-кредит [реальний приклад]

На форумі Finance.ua ми побачили відгук користувача, який хоче взяти кредит онлайн, але боїться, бо ні разу не оформляв позику в інтернеті. В цьому відео в рамках рубрики "Фінансова проба" ми допомогли нашому герою Артему взяти кредит онлайн та розібрались, чи є підстави для страху, і що з цим робити.
Відповіли на всі питання Артема, які виникали в нього в ході оформлення кредиту.
Тож, до вашої уваги покрокова інструкція оформлення мікрокредиту онлайн з порадами та коментарями протягом всього процесу