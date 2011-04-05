Варіанти, коли їх, здається, немає?

Додано: Сер 24 лют, 2021 18:29

Коротше за все, наш ринок тут, у Середньому Теннессі, так палає від прибережних трансферів, що надходять з обох боків країни, і ніщо не залишається на ринку надовго.



У нас є дитина з особливими потребами, і площа, яка їй потрібна для правильного розвитку, зараз перевищила цю квартиру площею 800 кв. Нас попередньо затвердили на суму 110 тис. Доларів США за доходи однієї родини, за що я дуже вдячний. Ми повернули це прямо перед Різдвом і мали 14 будинків заради саке, попереднього викупу, викупу та як шерифа продаж у нашому бюджеті принаймні мінімальний простір, який ми шукали. Потім ... кожен з нас отримував Ковіда, який поступово заважав відвідувати будинки, щоб ми могли рухатися вперед. Через 3 тижні карантину (у нас із дружиною його спочатку не було, лише наша дочка, але ми отримали його поблизу її заразного періоду.



До того часу, коли ми вийшли, усіх 14 не було, і з тих пір не було варіантів. У нас є дивовижний ріелтор, який шукає кожен варіант, який тільки може, але чи є щось, що ми використовуємо для залучення покупки житла? Ми чекаємо на переоцінку нашого попереднього схвалення, оскільки інвалідність нашої дочки з приводу аутизму була схвалена, і частина цього повинна йти на оплату житла для неї. Весь цей досвід був однією душевною петлею, тож чи є всі варіанти, яких нам усім бракує щодо пошуку нового будинку в районі?