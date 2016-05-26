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Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39
Закон о налоговой амнистии принят.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:15
vitaliy_berdinskikh написав:
Закон о налоговой амнистии принят.
УЛЯ!!! Тепер заживете...
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change_pm
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