Наразі спостерігаємо труднощі із входом до мобільного застосунку Sense SuperApp, а також з проведенням операцій р2р та переказів між власними рахунками 😔 Спеціалісти вже залучені до виправлення, й роблять все можливе, аби відновити стабільну роботу! Перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻
UPDATE: робота застосунку вже відновлена, працюємо в штатному режимі! Дякуємо за розуміння 💙
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 05 лис, 2025 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз. Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.
Искатель написав:Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз. Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.
Искатель написав:Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз. Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.
Що означає смс про закриття кредитної лінії? Якщо ви отримали смс про закриття кредитної лінії, це означає, що за вашою карткою не продовжено кредитний ліміт. Залежно від типу картки вона може залишатися активною або бути закритою. Рішення про продовження кредитного ліміту банк ухвалює згідно з умовами п. 4.3.15 Договору про банківське обслуговування фізичних осіб.
Шо, де, коли, в який строк буде закрито? Чекаю на роз'яснення від представника. Перед цим нещодавно перекидував ліміти по 500 грн на Хам-он з двух старих Редів, тобто там стало по нулям, а на Хам-оні добив до 49.9к, було 48.9к. Це пов'язано з цим? Чи це мені вирішили не подовжувати ліміт на Хам-оні?