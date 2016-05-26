Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Закон о налоговой амнистии принят.
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:15
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:07
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
гнилой банан и два тухлых яйца этим антинародным "слугам".
а ГетЬманцОву отдельная порция.
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:04
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:16
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