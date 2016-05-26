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Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39
Закон о налоговой амнистии принят.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:15
vitaliy_berdinskikh написав:
Закон о налоговой амнистии принят.
УЛЯ!!! Тепер заживете...
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change_pm
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:07
гнилой банан и два тухлых яйца этим антинародным "слугам".
а ГетЬманцОву отдельная порция.
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Alex2007
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:16
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:48
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BIGor
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:02
Проблема в том, что эти зеленые азировцы считают свою налоговую амнистию нулевой декларацией, чем она фактически не является.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 01:20
https://biz.today.ua/ru/finmonitoring-u ... u-pokupku/
Отчитываться о происхождении денег придется не только при поступлении средств на карту, но и при покупке, например, холодильника...
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Ірина_, Модератор
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