Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: Пон 30 сер, 2021 19:28

Твари со счастливыми рожами на всяких украинах24 и домах начали процесс активного промывания мозгов и пугания всех ....Походу пересичные еще не все расчехлились до конца, что такого грабежа еще не было и продолжают верить зе-клоуну и его шайке ....пздц. поражаюсь терпению людей.уже даже вонючей пенсионной подачки в будущем от них не ждешь ибо не дождешься, полностью отвечаешь сам за себя - какого хрена в таком бардаке я еще кому-то что-то должен ? Может кто-то дать четкий внятный ответ ?, а не в стиле голимых шаблонных отмазок, типа "нологи нужно платить", забывая что "нологи нужно отрабатывать", а не дерибанить и не понятно куда расходовать.и даже если и сдашь эту декларацию с уплатой узаконенной дани ворам, то нет абсолютно никакой гарантии, что тебя тупо не возьмут на карандаш в какой-то новый реестр и, соответственно, дополнительный счетчик в будущем.