RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

Закон о налоговой амнистии принят.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:15

  vitaliy_berdinskikh написав:Закон о налоговой амнистии принят.

УЛЯ!!! Тепер заживете... :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4348
З нами з: 03.02.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:07

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

гнилой банан и два тухлых яйца этим антинародным "слугам".

а ГетЬманцОву отдельная порция.

:mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3143
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1551 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:04

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Закон о налоговой амнистии принят.

УЛЯ!!! Тепер заживете... :mrgreen:

Я ж не банк и не налоговая. :roll:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:16

Вот вам и вся добровольность:
https://racurs.ua/n158457-nalog-na-neob ... nt=9520905
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22322
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1645 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Закон о налоговой амнистии принят.

УЛЯ!!! Тепер заживете... :mrgreen:

Я ж не банк и не налоговая. :roll:

просто бот Гетьманцева.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5194
З нами з: 19.09.10
Подякував: 874 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:02

  hxbbgaf написав:Вот вам и вся добровольность:
https://racurs.ua/n158457-nalog-na-neob ... nt=9520905

Проблема в том, что эти зеленые азировцы считают свою налоговую амнистию нулевой декларацией, чем она фактически не является.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 01:20

Отчитываться о происхождении денег придется не только при поступлении средств на карту, но и при покупке, например, холодильника...

https://biz.today.ua/ru/finmonitoring-u ... u-pokupku/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22322
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1645 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:28

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

Твари со счастливыми рожами на всяких украинах24 и домах начали процесс активного промывания мозгов и пугания всех ....
Походу пересичные еще не все расчехлились до конца, что такого грабежа еще не было и продолжают верить зе-клоуну и его шайке ....
пздц. поражаюсь терпению людей. :evil:

уже даже вонючей пенсионной подачки в будущем от них не ждешь ибо не дождешься, полностью отвечаешь сам за себя - какого хрена в таком бардаке я еще кому-то что-то должен ? Может кто-то дать четкий внятный ответ ?, а не в стиле голимых шаблонных отмазок, типа "нологи нужно платить", забывая что "нологи нужно отрабатывать", а не дерибанить и не понятно куда расходовать.

и даже если и сдашь эту декларацию с уплатой узаконенной дани ворам, то нет абсолютно никакой гарантии, что тебя тупо не возьмут на карандаш в какой-то новый реестр и, соответственно, дополнительный счетчик в будущем.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3143
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1551 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:56

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".
А вот когда вопрос касается какого-то Януковича ( который по большому счету не лучше не хуже чем другие попередники-наступники, срочно нужно свергнуть за полгода до выборов, СРОЧНО), законов "16 сичня" ( содержания которых до сих пор не знает 98% тех, кто стояли на майдане ), срочная евроинтеграция, "краснолинейцы" (которые не понятно толком чего хотят) и прочее, - то "Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. и на майдан" (найем) и таки находится толпа каких-то людей. Странно, да.
:roll:
можно не отвечать. и желательно не удалять. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3143
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1551 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подонок хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках
hxbbgaf » Нед 19 кві, 2020 21:14
1 18743
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 21:21
hxbbgaf
Имущество семьи Луценко 1, 2
hxbbgaf » Чет 26 тра, 2016 20:22
11 7223
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 11:18
hxbbgaf
Мысли в слух про инвестиции и сбережения 1, 2
Михалыч » Пон 18 гру, 2017 18:13
10 6181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 00:44
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.