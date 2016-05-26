Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:39
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Закон о налоговой амнистии принят.
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:15
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:07
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
гнилой банан и два тухлых яйца этим антинародным "слугам".
а ГетЬманцОву отдельная порция.
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:04
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:16
Вот вам и вся добровольность:
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:48
Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:02
Проблема в том, что эти зеленые азировцы считают свою налоговую амнистию нулевой декларацией, чем она фактически не является.
Додано: Чет 26 сер, 2021 01:20
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:28
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
Твари со счастливыми рожами на всяких украинах24 и домах начали процесс активного промывания мозгов и пугания всех ....
Походу пересичные еще не все расчехлились до конца, что такого грабежа еще не было и продолжают верить зе-клоуну и его шайке ....
пздц. поражаюсь терпению людей.
уже даже вонючей пенсионной подачки в будущем от них не ждешь ибо не дождешься, полностью отвечаешь сам за себя - какого хрена в таком бардаке я еще кому-то что-то должен ? Может кто-то дать четкий внятный ответ ?, а не в стиле голимых шаблонных отмазок, типа "нологи нужно платить", забывая что "нологи нужно отрабатывать", а не дерибанить и не понятно куда расходовать.
и даже если и сдашь эту декларацию с уплатой узаконенной дани ворам, то нет абсолютно никакой гарантии, что тебя тупо не возьмут на карандаш в какой-то новый реестр и, соответственно, дополнительный счетчик в будущем.
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:56
Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще
интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".
А вот когда вопрос касается какого-то Януковича ( который по большому счету не лучше не хуже чем другие попередники-наступники, срочно нужно свергнуть за полгода до выборов, СРОЧНО), законов "16 сичня" ( содержания которых до сих пор не знает 98% тех, кто стояли на майдане ), срочная евроинтеграция, "краснолинейцы" (которые не понятно толком чего хотят) и прочее, - то "Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. и на майдан" (найем) и таки находится толпа каких-то людей. Странно, да.
можно не отвечать. и желательно не удалять.
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