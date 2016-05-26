RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:55

  Alex2007 написав:интересное кстати наблюдение: значит когда реально грабят, и это касается достаточно большого количества людей в стране (а если учесть тарифный грабеж - то тут касается каждого) - никто на майдан не выходит, все ок, "классные видосики с президентом смотрим с пацанами".

Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:24

В законе написано одно, а "у Зеленского", пишут, рассказали совсем другое:
В частности, государство оставило своим не бедным гражданам своеобразный "прожиточный минимум", который не нужно декларировать.
Речь идет о 400 тысячах гривен сбережений, а также о недвижимости, которую не нужно подтверждать никакими декларациями. Так, не подлежат декларированию квартиры площадью до 120 квадратных метров и дома площадью до 240 квадратных метров, если они имеются только в единственном экземпляре.

https://biz.today.ua/ru/nalogovaya-amny ... laryrovat/

В то же время в принятом ими же законе написано вот как:
10. Склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, становлять:
.....
а) об’єкти житлової нерухомості:
квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно
120 квадратних метрів, або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=71231

И как это понимать? Они там сами не знают, что приняли? Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества, несмотря на сроки давности и презумпцию невиновности? Еще говорится о якобы добровольности амнистии, но при этом добавляется:
Тогда если человек не сможет объяснить происхождение своих капиталов, потраченных на дорогую покупку, его автоматически обяжут уплатить налог с этой покупки. А это уже будет не 5%, как сейчас предлагает налоговая амнистия, а 19,5.

То есть с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости вашего имущества, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации его с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22339
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:00

Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека.

https://gordonua.com/publications/getma ... 69544.html
В принятом законе квартиры и сукупно. Гетманцов не знает своего законопроекта? Если одну и потом начнутся претензии ко всем, у кого больше одного объекта, пусть они даже по 20 метров (таких людей много и это совсем не миллионеры), то их завалят судами и будут еще и моральный ущерб компенсировать за то, что мотали нервы человеку, который все законно оформил в свое время, плюс прошли сроки давности и есть презумпция невиновности.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 03 вер, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22339
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:17

– Кто может воспользоваться амнистией?

– Налоговый резидент Украины – это в том числе иностранец с постоянным видом на жительство или гражданин, который был налоговым резидентом на момент получения дохода в Украине. Например, врач работал и жил в Украине, а потом поехал работать доктором в Чехию. За всю жизнь он собрал $50 тыс. Теперь может воспользоваться амнистией. И эти амнистированные деньги будут доказанно иметь легальность происхождения, признаваемую во всем мире.

Так врач же там заплатил налоги. Гетманцов ничего не слышал о конвенции о недопустимости двойного налогооблажения?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22339
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:15

Еще один перл - гетьманцов заявил, что срока давности нет! Срока давности не имеют только военные преступления и преступления против человечности, а срок давности по уплате НДФЛ 3 года! Чувак поехал окончательно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22339
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:38

  hxbbgaf написав:Еще один перл - гетьманцов заявил, что срока давности нет! Срока давности не имеют только военные преступления и преступления против человечности, а срок давности по уплате НДФЛ 3 года! Чувак поехал окончательно.

Якщо податкова буде трактувати, так як несе цей нарік, буде кровавий майдан, коли поїмеють усіх )))
change_pm
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подонок хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках
hxbbgaf » Нед 19 кві, 2020 21:14
1 18755
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 21:21
hxbbgaf
Имущество семьи Луценко 1, 2
hxbbgaf » Чет 26 тра, 2016 20:22
11 7259
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 11:18
hxbbgaf
Мысли в слух про инвестиции и сбережения 1, 2
Михалыч » Пон 18 гру, 2017 18:13
10 6218
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 00:44
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.