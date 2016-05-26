Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:05

hxbbgaf написав: ...Гетманцов ничего не слышал о конвенции о недопустимости двойного налогооблажения? ...Гетманцов ничего не слышал о конвенции о недопустимости двойного налогооблажения?

НЕ хотел комментировать (комменты потянут на докторскую диссертацию по объему), НО все же попробую вкратце...1. Название - немного в иной модальности: НЕ "недопустимости", мол, нельзя и все тут!, а: "избежании", т.е., как бы "во благо" по-справедливости порешать вопрос с 2-ым налогообложением....2. Первые соглашения (между Кипром и СССР, напр.) - были максимально простыми, действительно такими по своей сути, как написано выше. НО примерно с 90-ых гг. их стали дорабатывать, развивать и совершенствовать, перекрывая возможные каналы уклонения, перехода в другую юрисдикцию, в ПОПЫТКЕ, как говорил крестный отец: "умокнуть и свой клювик". БОЛЕЕ того, ранее заключенные "лояльные" соглашения - стали пытаться переподписать в новой ужесточенной редакции (и реально переподписывают!).3. Теперь механизм избежания - прописан примерно след. (с теми странами, с которыми соглашение по избежанию - все же подписано ИЛИ досталось Украине "в наследство"). Зарабатывая за границей и уплачивая там налоги, чтобы попасть под действие указанного соглашения здесь, резидент должен:- обратиться в местную службу "там" (минфин, налоговая...) и взять от них справку о выплатах ему и уплаченных им налогах;- легализовать ее и перевести (за свои бабки) для наших налоговиков (которым минфин - передал свои полномочия по этим соглашениям);- наши налоговики рассматривают вопрос и решают: полностью ЛИ уплачены "там" налоги (НЕ мало ЛИ) и КАК ПРАВИЛО, МОГУТ (!) вынести решение о необходимости ДОПЛАТЫ еще и в казну ненькы положительной разницы между налогами здесь и "там"."Автоматом" - эти соглашения НЕ действуют, каждое (с каждой страной) - индивидуальное, со своей спецификой, нужно с ними разбираться... Главное: "резидент" и "гражданин" - НЕ идентичные понятия, в т.ч. и поэтому те, кто легально и "на постоянке" работает "там" - стараются сменить свой статус "резидента" ("той" страны) на "гражданин" ("той" страны, получив местный "вид на жительство", а то и гражданство) (для монархий - став подданным ее/его Величества королевы/короля и пр., как бы там они ни назывались)...ЕСЛИ в чем ошибся/неточно высказался - ЗАРАНЕЕ прошу меня извинить: тема - обширная, в 2-х словах - НЕ описуема!