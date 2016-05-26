Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:55
Просто 73% пока не поняли "гениальной" задумки зеленых азировцев под названием налоховая "амнистия".
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:24
В законе написано одно, а "у Зеленского", пишут, рассказали совсем другое:
В то же время в принятом ими же законе написано вот как:
И как это понимать? Они там сами не знают, что приняли? Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества, несмотря на сроки давности и презумпцию невиновности? Еще говорится о якобы добровольности амнистии, но при этом добавляется:
То есть с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости вашего имущества, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации его с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:00
В принятом законе квартиры и сукупно. Гетманцов не знает своего законопроекта? Если одну и потом начнутся претензии ко всем, у кого больше одного объекта, пусть они даже по 20 метров (таких людей много и это совсем не миллионеры), то их завалят судами и будут еще и моральный ущерб компенсировать за то, что мотали нервы человеку, который все законно оформил в свое время, плюс прошли сроки давности и есть презумпция невиновности.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 03 вер, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:17
Так врач же там заплатил налоги. Гетманцов ничего не слышал о конвенции о недопустимости двойного налогооблажения?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:15
Еще один перл - гетьманцов заявил, что срока давности нет! Срока давности не имеют только военные преступления и преступления против человечности, а срок давности по уплате НДФЛ 3 года! Чувак поехал окончательно.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:38
Якщо податкова буде трактувати, так як несе цей нарік, буде кровавий майдан, коли поїмеють усіх )))
Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:05
НЕ хотел комментировать (комменты потянут на докторскую диссертацию по объему), НО все же попробую вкратце...
1. Название - немного в иной модальности: НЕ "недопустимости", мол, нельзя и все тут!, а: "избежании", т.е., как бы "во благо" по-справедливости порешать вопрос с 2-ым налогообложением....
2. Первые соглашения (между Кипром и СССР, напр.) - были максимально простыми, действительно такими по своей сути, как написано выше. НО примерно с 90-ых гг. их стали дорабатывать, развивать и совершенствовать, перекрывая возможные каналы уклонения, перехода в другую юрисдикцию, в ПОПЫТКЕ, как говорил крестный отец: "умокнуть и свой клювик". БОЛЕЕ того, ранее заключенные "лояльные" соглашения - стали пытаться переподписать в новой ужесточенной редакции (и реально переподписывают!).
3. Теперь механизм избежания - прописан примерно след. (с теми странами, с которыми соглашение по избежанию - все же подписано ИЛИ досталось Украине "в наследство"). Зарабатывая за границей и уплачивая там налоги, чтобы попасть под действие указанного соглашения здесь, резидент должен:
- обратиться в местную службу "там" (минфин, налоговая...) и взять от них справку о выплатах ему и уплаченных им налогах;
- легализовать ее и перевести (за свои бабки) для наших налоговиков (которым минфин - передал свои полномочия по этим соглашениям);
- наши налоговики рассматривают вопрос и решают: полностью ЛИ уплачены "там" налоги (НЕ мало ЛИ) и КАК ПРАВИЛО, МОГУТ (!) вынести решение о необходимости ДОПЛАТЫ еще и в казну ненькы положительной разницы между налогами здесь и "там".
"Автоматом" - эти соглашения НЕ действуют, каждое (с каждой страной) - индивидуальное, со своей спецификой, нужно с ними разбираться... Главное: "резидент" и "гражданин" - НЕ идентичные понятия, в т.ч. и поэтому те, кто легально и "на постоянке" работает "там" - стараются сменить свой статус "резидента" ("той" страны) на "гражданин" ("той" страны, получив местный "вид на жительство", а то и гражданство) (для монархий - став подданным ее/его Величества королевы/короля и пр., как бы там они ни назывались)...
ЕСЛИ в чем ошибся/неточно высказался - ЗАРАНЕЕ прошу меня извинить: тема - обширная, в 2-х словах - НЕ описуема!
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