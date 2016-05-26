Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

Додано: Чет 09 вер, 2021 02:30

Попытаться всем начать платить все налоги, конечно, можно, но это надо делать по закону, с такого-то числа все платят все налоги, никаких черных зарплат ни у кого в т.ч. и у слуг народа, никаких "мам" с кучей элитных авто и особняков, никакого деребана и взяток, покажите пример, и требуйте с народа, чтоб все было комар нома не подточил, а не наоборот они будут грабить, а вы снимайте с себя последнюю рубашку, при этом взамен работающие согласно закону медицина, все гос. органы, суды, менты, прокуроры и т.д., а не издевающиеся над людьми и совершающщие бездействие, преступную халатность и другие преступления под крышей у государства.

А так очередной кидок. Еше и сами признаются, что пенсий скоро вообще не будет никаких, даже меньше коммуналки как сейчас, но при этом налоговая собралась драть 3 шкуры. Наверное, для "мам" и любовниц гетманцова, клочка и т.д. На этой теме палится уже даже Гордон. На его сайте пару дней назад под статьей на эту тему появились правдорубские комментарии, после этого он включил премодерацию - сейчас хотел прокомментировать статью "Милованов о пенсиях в Украине: Каждый должен рассчитывать на себя" - нифига, камент не появляется, будет рассматривать модератор!

И тему эту за год поднимал, по-моему, считанные разы и то вскользь, если я не пропустил чего. Похоже, ему пообещали, что его "владения" трогать не будут?

Интересно, что почти 3 года назад Гордон брал интервью у Зели, когда тот еще был комиком, и Зеля начал рассказывать свои идеи - мол, если кто-то накопил в стеклянной банке 10 тыс. долларов, то пусть поделится, заплатит 300 долларов. Еще тогда это резало ухо - откуда у него эта шариковщина, еще и у нас, в стране, которая пережила 90-е, когда ворюги у власти выбросили всех с работы и разграбили всю страну вщент, когда банки всех киданули, а национальная валюта превратилась в бумагу, да и сейчас, к примеру, медицины просто нет, и если понадобится даже необходимая для жизни операция, то вам придется достать заначку и потратить на нее кучу денег при том без всякой гарантии добросовестной работы со стороны врачей, и никакой огран за вас ничего не сделает, если у вас нет заначки. Пойдите и попробуйте расскажите Тодурову, у которого в заведении все носят полные карманы нала, что вы хотели быть хорошими и не накопили заначки в стеклянной банке и сошлитесь на Конституцию о бесплатной мед. помощи и на клятву Гиппократа, о которой уже и не говорят, только иногда подсмеиваются. Или даже в БСП ортопедам, нейрохирургам, кому угодно, даже за гипс берут деньги.

И так прямо уже сам платил все налоги со своих концертов - обсераний украинцев, бальзамов на гнилую душу московских шовинистов, для самого 10 тыс. долларов - это на пару походов в ресторан, еще и поворачивается язык.

Но Гордон против ничего не сказал, уж сильно он его поддерживал. Так вот, с того времени аппетиты подросли и появлилась база - мол, когда-то не платили налоги и накопили "бесконтрольно", и идеи начали воплощаться в жизнь, сначала "пробой грунта", затем все смелее и смелее...

Интересно, что скажет Гордон, когда "дружбе" придет конец и у кого-то из власти захочется что-то отжать и у него.