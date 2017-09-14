RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 02:31

- Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать иностранные самолеты, которые пересекают ее территорию без разрешения.
- Польша и Эстония применили статью 4 договора НАТО после того, как российские самолеты вторглись в их воздушное пространство, что повлекло за собой консультации и потенциальные скоординированные действия между союзниками.
- Европейские чиновники поддержали заявление Польши, заявив, что любое суверенное государство имеет право на самооборону, и что Россия проверяет, насколько далеко она может зайти в своих нарушениях воздушного пространства.
.....
«Мы, безусловно, примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей», — заявил Туск в понедельник журналистам на севере Польши, отвечая на вопрос о перспективе сбития российских самолётов. «Здесь нет места для дискуссий».
.....Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в конфликт с представителем России в Нью-Йорке, заявив, что Варшаву «не запугать».

«Если ещё одна ракета или самолёт вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут собиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — сказал Сикорский. «Вас предупредили».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-22/tusk-threatens-to-shoot-down-russian-jets-crossing-into-poland?srnd=homepage-europe
