RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 02:30

Попытаться всем начать платить все налоги, конечно, можно, но это надо делать по закону, с такого-то числа все платят все налоги, никаких черных зарплат ни у кого в т.ч. и у слуг народа, никаких "мам" с кучей элитных авто и особняков, никакого деребана и взяток, покажите пример, и требуйте с народа, чтоб все было комар нома не подточил, а не наоборот они будут грабить, а вы снимайте с себя последнюю рубашку, при этом взамен работающие согласно закону медицина, все гос. органы, суды, менты, прокуроры и т.д., а не издевающиеся над людьми и совершающщие бездействие, преступную халатность и другие преступления под крышей у государства.
А так очередной кидок. Еше и сами признаются, что пенсий скоро вообще не будет никаких, даже меньше коммуналки как сейчас, но при этом налоговая собралась драть 3 шкуры. Наверное, для "мам" и любовниц гетманцова, клочка и т.д. На этой теме палится уже даже Гордон. На его сайте пару дней назад под статьей на эту тему появились правдорубские комментарии, после этого он включил премодерацию - сейчас хотел прокомментировать статью "Милованов о пенсиях в Украине: Каждый должен рассчитывать на себя" - нифига, камент не появляется, будет рассматривать модератор!
И тему эту за год поднимал, по-моему, считанные разы и то вскользь, если я не пропустил чего. Похоже, ему пообещали, что его "владения" трогать не будут?
Интересно, что почти 3 года назад Гордон брал интервью у Зели, когда тот еще был комиком, и Зеля начал рассказывать свои идеи - мол, если кто-то накопил в стеклянной банке 10 тыс. долларов, то пусть поделится, заплатит 300 долларов. Еще тогда это резало ухо - откуда у него эта шариковщина, еще и у нас, в стране, которая пережила 90-е, когда ворюги у власти выбросили всех с работы и разграбили всю страну вщент, когда банки всех киданули, а национальная валюта превратилась в бумагу, да и сейчас, к примеру, медицины просто нет, и если понадобится даже необходимая для жизни операция, то вам придется достать заначку и потратить на нее кучу денег при том без всякой гарантии добросовестной работы со стороны врачей, и никакой огран за вас ничего не сделает, если у вас нет заначки. Пойдите и попробуйте расскажите Тодурову, у которого в заведении все носят полные карманы нала, что вы хотели быть хорошими и не накопили заначки в стеклянной банке и сошлитесь на Конституцию о бесплатной мед. помощи и на клятву Гиппократа, о которой уже и не говорят, только иногда подсмеиваются. Или даже в БСП ортопедам, нейрохирургам, кому угодно, даже за гипс берут деньги.
И так прямо уже сам платил все налоги со своих концертов - обсераний украинцев, бальзамов на гнилую душу московских шовинистов, для самого 10 тыс. долларов - это на пару походов в ресторан, еще и поворачивается язык.
Но Гордон против ничего не сказал, уж сильно он его поддерживал. Так вот, с того времени аппетиты подросли и появлилась база - мол, когда-то не платили налоги и накопили "бесконтрольно", и идеи начали воплощаться в жизнь, сначала "пробой грунта", затем все смелее и смелее...
Интересно, что скажет Гордон, когда "дружбе" придет конец и у кого-то из власти захочется что-то отжать и у него.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22369
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 10:06

Вот так наши "либертарианцы" незаметно для 73% подготавливают почву для финансовых репрессий.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 08.09.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:02

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

А хто знає, де він живе? В якомусь модному МОПі?

зі. просто цікаво...
change_pm
 
Повідомлень: 4837
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:12

  change_pm написав:А хто знає, де він живе? В якомусь модному МОПі?

зі. просто цікаво...

А Ви як думаєте, доларовий мільонер буде жити з пересічними? В нього нерухомість розкидана по всій Україні (та що закларована).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 19.09.10
Подякував: 904 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:15

  BIGor написав:
  change_pm написав:А хто знає, де він живе? В якомусь модному МОПі?

зі. просто цікаво...

А Ви як думаєте, доларовий мільонер буде жити з пересічними? В нього нерухомість розкидана по всій Україні (та що закларована).

Вже не думаю, перегрівсі (((

Ну, ось кріль десь на Печерську живе / жив...
А чим Германцев гірше? Він же ж точно не в Баришивці живе...
change_pm
 
Повідомлень: 4837
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 21:32

"мы будем опираться на официальные базы данных Налоговой службы. Вычисляя эту разницу, мы будем высчитывать весь доход, который человек получил за время ведения базы, с 1995 года, и доход, который он документально подтвердит. Большая разница, которая не будет объяснена, станет предметом налогообложения", - поделился Олейников планами власти.

Вот такая добровольность! При этом сами в законе об №амнистии" прописали, что квартиры до 120 метров и сбережения до 400 тыс. гривен считаются такими, с которых априори уплачены налоги. Что же теперь, будут принимать закон, противоречащий первому?

— Як ви будете порівнювати доходи з витратами? Витрати ж можуть бути в готівковій формі.
— Як ми довідаємося про витрати? Зазвичай ми проводили перевірки в роздрібних мережах і всіх інших. Тобто така інформація в нас буде накопичуватися.

То есть все расходы будут сравнивать с доходами и на свое усмотрение доначислять налог 19.5%
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 28/679162/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22369
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 21:59

Вы вдумайтесь, что оно несет этот олейников! Проверки в розничных сетях. Будут ходить по магазинам и отслеживать кто купил лишний кг мяса?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22369
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:08

****
Востаннє редагувалось GDV29 в Суб 30 жов, 2021 22:17, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
Повідомлень: 532
З нами з: 25.11.13
Подякував: 967 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:14

  hxbbgaf написав:Вы вдумайтесь, что оно несет этот олейников! Проверки в розничных сетях. Будут ходить по магазинам и отслеживать кто купил лишний кг мяса?

Я часто на базарі скупляюсь, там чеків не дають. От негідники, в чорну працюють ці селяни :( .
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 19.09.10
Подякував: 904 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подонок хочет узаконить охоту в нацпарках и заказниках
hxbbgaf » Нед 19 кві, 2020 21:14
1 18825
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 21:21
hxbbgaf
Имущество семьи Луценко 1, 2
hxbbgaf » Чет 26 тра, 2016 20:22
11 7486
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 11:18
hxbbgaf
Мысли в слух про инвестиции и сбережения 1, 2
Михалыч » Пон 18 гру, 2017 18:13
10 6463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 00:44
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.