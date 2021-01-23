У парламент надійшов урядовий законопроект, який покликаний врегулювати трудові відносини з фрілансерами.
Дивися повний текст Як уряд узаконить фрилансерів.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 14:15
Як уряд узаконить фрилансерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як уряд узаконить фрилансерів.
Додано: Чет 04 бер, 2021 14:26
Re: Як уряд узаконить фрилансерів
Знаете наверно,12345 жадность это скверно (с) Остров сокровищ
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