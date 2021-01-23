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Як уряд узаконить фрилансерів

Як уряд узаконить фрилансерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:15

Як уряд узаконить фрилансерів

Пропонуємо до обговорення:
У парламент надійшов урядовий законопроект, який покликаний врегулювати трудові відносини з фрілансерами.

Дивися повний текст Як уряд узаконить фрилансерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:15

Не знаю где и как, но чувствую - нае$ут.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:22

Они и так "в законе".

А уряду советую обложить данью свои офшоры
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:26

Re: Як уряд узаконить фрилансерів

  Вкладчик1234 написав:советую обложить данью свои офшоры
присоединяюсь
Знаете наверно,12345 жадность это скверно :?: (с) Остров сокровищ
Митяйка
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