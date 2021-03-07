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Щодо допуску іноземних акцій
до обігу на території України

Щодо допуску іноземних акцій до обігу на території України
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 08:22

Щодо допуску іноземних акцій до обігу на території України

Шановні фінансисти, підкажіть, як можна придбати іноземні акції, хоча би ті, які згадуються у цих документах НКЦПФР? (у прикладі Тесла, але думаю краще мене знаєте розширений перелік).
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=11327974
Цікавить справжнє придбання, тобто щоб могла подарувати-продати-спадщина (у т.ч. за кордоном), спостерігати де і як зберігаються реєстратором. Ці всі "шарашмонтажтрести" типу "форексу" абсолютно не цікаві.
Так розумію з оподаткуванням там поки не все просто (оподатковується вся сума, а не інвестиційний прибуток?).
В принципі буваю за кордоном, чи можу там відкрити рахунок, перерахувати на нього суму в межах обмежень НБУ, і з нього "там" здійснювати операції? Що тоді з оподаткуванням? Як наша податкова спілкується з іноземними фінустановами?
Можливо важливий момент, придбання цікавить на роки, як свій "Пенсійний фонд". Тобто купи/продай це не для мене.
Дякую! Всіх з весною! :)
natalia_baranovag
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