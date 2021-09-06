Щодо допуску іноземних акцій до обігу на території України

Цікавить справжнє придбання, тобто щоб могла подарувати-продати-спадщина (у т.ч. за кордоном), спостерігати де і як зберігаються реєстратором. Ці всі "шарашмонтажтрести" типу "форексу" абсолютно не цікаві.
Так розумію з оподаткуванням там поки не все просто (оподатковується вся сума, а не інвестиційний прибуток?).
В принципі буваю за кордоном, чи можу там відкрити рахунок, перерахувати на нього суму в межах обмежень НБУ, і з нього "там" здійснювати операції? Що тоді з оподаткуванням? Як наша податкова спілкується з іноземними фінустановами?
Можливо важливий момент, придбання цікавить на роки, як свій "Пенсійний фонд". Тобто купи/продай це не для мене.
Дякую! Всіх з весною!