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Щодо допуску іноземних акцій
до обігу на території України

Щодо допуску іноземних акцій до обігу на території України
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 08:22

Щодо допуску іноземних акцій до обігу на території України

Шановні фінансисти, підкажіть, як можна придбати іноземні акції, хоча би ті, які згадуються у цих документах НКЦПФР? (у прикладі Тесла, але думаю краще мене знаєте розширений перелік).
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=11327974
Цікавить справжнє придбання, тобто щоб могла подарувати-продати-спадщина (у т.ч. за кордоном), спостерігати де і як зберігаються реєстратором. Ці всі "шарашмонтажтрести" типу "форексу" абсолютно не цікаві.
Так розумію з оподаткуванням там поки не все просто (оподатковується вся сума, а не інвестиційний прибуток?).
В принципі буваю за кордоном, чи можу там відкрити рахунок, перерахувати на нього суму в межах обмежень НБУ, і з нього "там" здійснювати операції? Що тоді з оподаткуванням? Як наша податкова спілкується з іноземними фінустановами?
Можливо важливий момент, придбання цікавить на роки, як свій "Пенсійний фонд". Тобто купи/продай це не для мене.
Дякую! Всіх з весною! :)
natalia_baranovag
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 15:39

вам дорога до interactive brokers
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:19

trololo
Дякую! Так розумію:
1. Наші (локальні) в цьому плані "до лампочки" разом з "імітацією бурхливої діяльності" НКЦПФР, рішення яких не працюють;
2. Погуглила поверхнево про interactive brokers, компанія давня і відома, але це такий крок, що не знаю чи наважусь на нього. З ким і який договір підписувати? Якщо акції "зникнуть" як? де? скільки? судові процеси. Є куди копати щоб просто розібратися...
На форумі є тема по них щоб почитати, щось не знайшла самостійно?
natalia_baranovag
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:25

Доброго дня, шановна natalia_baranovag!
Отзывы про Interactive Brokers.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:40

  natalia_baranovag написав:trololo
Дякую! Так розумію:
1. Наші (локальні) в цьому плані "до лампочки" разом з "імітацією бурхливої діяльності" НКЦПФР, рішення яких не працюють;
2. Погуглила поверхнево про interactive brokers, компанія давня і відома, але це такий крок, що не знаю чи наважусь на нього. З ким і який договір підписувати? Якщо акції "зникнуть" як? де? скільки? судові процеси. Є куди копати щоб просто розібратися...
На форумі є тема по них щоб почитати, щось не знайшла самостійно?


вирішувати вам. як на мене, тримати гроші чи активи в IB набагато безпечніше, ніж в наших банках. але ніщо не заважає відкрити рахунок в цінних паперах у іншого зберігача, купити через IB і потім перевести папери туди.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 00:44

Re: Щодо допуску іноземних акцій до обігу на території Украї

Подскажите пожалуйста можно ли инвестировать в акции РФ? Слышал за это может быть ответственность
RikiMito
 
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