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Зарплати та ціни різних епох:
що могли собі дозволити люди р

Зарплати та ціни різних епох: що могли собі дозволити люди р
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 12:56

Зарплати та ціни різних епох: що могли собі дозволити люди р



Зараз люди часто люблять порівнювати зарплату в різних країнах. Тож редакції Finance.ua стало цікаво, а скільки заробляли люди в різні історичні епохи.

00:00​ В цьому відео в рамках рубрики #фінфішки​ розповімо про купівельну спроможність людей різних часів.

00:36​ Древній Рим: економічна криза, нестача продуктів та інфляція, нестача золота та срібла

02:59​ Англія 1300-х років: столітня війна з французьким королівством, початок епідемії чуми

04:51​ Сполучені Штати Америки в 1920-ті роки: буремні двадцяті - період економічного процвітання після Першої світової війни ,створюються нові галузі промисловості, збільшується споживчий попит серед населення

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