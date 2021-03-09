Зарплати та ціни різних епох: що могли собі дозволити люди р

Зараз люди часто люблять порівнювати зарплату в різних країнах. Тож редакції Finance.ua стало цікаво, а скільки заробляли люди в різні історичні епохи.
00:00 В цьому відео в рамках рубрики #фінфішки розповімо про купівельну спроможність людей різних часів.
00:36 Древній Рим: економічна криза, нестача продуктів та інфляція, нестача золота та срібла
02:59 Англія 1300-х років: столітня війна з французьким королівством, початок епідемії чуми
04:51 Сполучені Штати Америки в 1920-ті роки: буремні двадцяті - період економічного процвітання після Першої світової війни ,створюються нові галузі промисловості, збільшується споживчий попит серед населення