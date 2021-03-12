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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Деолигархизация Деолигархизация + Додати

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Додано: Суб 13 бер, 2021 09:13 Деолигархизация (на всякий случай администраторам: тема деолигархизации может сильно повлиять на финансы, экономику, на граждан; мне кажется, такая дискуссия уместна на этом форуме в разделе "Разное". Пожалуйста, не удаляйте, спасибо)



Что может случиться в рамках борьбы с олигархами в Украине? Что может случиться с их компаниями, с акциями и долговыми обязательствами этих компаний? Кому из олигархов завернут ласты, когда, каким образом? Кому из них станет легче, кто выиграет, если таковые будут?



Вопрос практический: акции, облигации являются публичными инструментами, на них инвесторы могут потерять деньги. Как понять расклады, варианты? Сами олигархи наверняка уже пытаются держать руку на пульсе, пытаются понять угрозы и возможности. Но как это понять инвестору из далекой страны, который вложил десяток миллионов в долги компании олигарха? Конечно, некоторые крупные западные фонды тоже продвинутые и дадут фору многим в Украине в понимании нашей специфики. Но это не значит, что мы внутри обязаны обо всем узнавать только по факту из новостей. Как заглянуть в будущее этой яростной борьбы?



Мне интересно, потому что может повлиять на экономику, на активы, в том числе на публично торгуемые акции и облигации этих активов. Даже на меня лично может повлиять, если, например, возникнут проблемы с предоставлением каких-то коммунальных услуг.



Кроме того, деолигархизация может вызвать очередную эксалацию с РФ. Потому что уже был прецедент – революция 2013-2014 гг. имела как существенный мотив именно деолигархизацию. Причем на тот момент в Украине формировалась спайка экономических и государственных ветвей олигархата, по мотивам спайки, сформировавшейся в РФ. И этот мотив, вероятно, вызвал неприятие со стороны РФ, потому что в Украине создавался плохой для РФ пример. Если россияне увидят, как молодой президент бодро гоняет ссаными тряпками богатых дядек, в том числе своего предшественника, не захотят ли они у себя франшизу этого шоу? И не захотят ли тамошние чекисты из-за этого усилить давление на Украину? dima1976 Повідомлень: 120 З нами з: 14.06.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 бер, 2021 09:20 Re: Деолигархизация dima1976 написав: , как молодой президент бодро гоняет ссаными тряпками богатых дядек, , как молодой президент бодро гоняет ссаными тряпками богатых дядек,



пока что это больше похоже на шоу и параллельную борьбу с конкурентами и неугодными. ничего принципиально нового.

Вот если будет какой-то вменяемый устойчивый результат - вот тогда и можно будет давать реальные оценки действиям президента.



А олигархи - ну естественно они в процессе будут сопротивляться и могут быть (и будут) какие-либо непредсказуемые бури. Внешние инвесторы тоже предпочтут пересидеть в сторонке, зачем лезть в бушующий океан. пока что это больше похоже на шоу и параллельную борьбу с конкурентами и неугодными. ничего принципиально нового.Вот если будет какой-то вменяемый устойчивый результат - вот тогда и можно будет давать реальные оценки действиям президента.А олигархи - ну естественно они в процессе будут сопротивляться и могут быть (и будут) какие-либо непредсказуемые бури. Внешние инвесторы тоже предпочтут пересидеть в сторонке, зачем лезть в бушующий океан. Alex2007 1

Повідомлень: 2806 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1367 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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