(на всякий случай администраторам: тема деолигархизации может сильно повлиять на финансы, экономику, на граждан; мне кажется, такая дискуссия уместна на этом форуме в разделе "Разное". Пожалуйста, не удаляйте, спасибо)
Что может случиться в рамках борьбы с олигархами в Украине? Что может случиться с их компаниями, с акциями и долговыми обязательствами этих компаний? Кому из олигархов завернут ласты, когда, каким образом? Кому из них станет легче, кто выиграет, если таковые будут?
Вопрос практический: акции, облигации являются публичными инструментами, на них инвесторы могут потерять деньги. Как понять расклады, варианты? Сами олигархи наверняка уже пытаются держать руку на пульсе, пытаются понять угрозы и возможности. Но как это понять инвестору из далекой страны, который вложил десяток миллионов в долги компании олигарха? Конечно, некоторые крупные западные фонды тоже продвинутые и дадут фору многим в Украине в понимании нашей специфики. Но это не значит, что мы внутри обязаны обо всем узнавать только по факту из новостей. Как заглянуть в будущее этой яростной борьбы?
Мне интересно, потому что может повлиять на экономику, на активы, в том числе на публично торгуемые акции и облигации этих активов. Даже на меня лично может повлиять, если, например, возникнут проблемы с предоставлением каких-то коммунальных услуг.
Кроме того, деолигархизация может вызвать очередную эксалацию с РФ. Потому что уже был прецедент – революция 2013-2014 гг. имела как существенный мотив именно деолигархизацию. Причем на тот момент в Украине формировалась спайка экономических и государственных ветвей олигархата, по мотивам спайки, сформировавшейся в РФ. И этот мотив, вероятно, вызвал неприятие со стороны РФ, потому что в Украине создавался плохой для РФ пример. Если россияне увидят, как молодой президент бодро гоняет ссаными тряпками богатых дядек, в том числе своего предшественника, не захотят ли они у себя франшизу этого шоу? И не захотят ли тамошние чекисты из-за этого усилить давление на Украину?