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фин.грамотности для подростков

Посоветуйте онлайн-курсы фин.грамотности для подростков
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 22:27

Посоветуйте онлайн-курсы фин.грамотности для подростков

Посоветуйте онлайн-курсы фин.грамотности для подростков, 15-18 лет, с нуля.
Желательно - курс лекций/статей/видосов с объяснением примерно таких базовых понятий:
  • Деб/кред карточки
  • Кред. лимит
  • Учёт личных финансов
  • Банковские комиссии
  • Процент на остаток
  • Депозиты
  • Защита фин.данных
  • и тд...
mustbe
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