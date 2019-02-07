Желательно - курс лекций/статей/видосов с объяснением примерно таких базовых понятий:
- Деб/кред карточки
- Кред. лимит
- Учёт личных финансов
- Банковские комиссии
- Процент на остаток
- Депозиты
- Защита фин.данных
- и тд...
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 17 бер, 2021 22:27
Посоветуйте онлайн-курсы фин.грамотности для подростков
Посоветуйте онлайн-курсы фин.грамотности для подростков, 15-18 лет, с нуля.
Желательно - курс лекций/статей/видосов с объяснением примерно таких базовых понятий:
|