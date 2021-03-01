У Пенсійному Фонді України відповіли на популярне питання серед українських підприємців.
Дивися повний текст Чи повинен ФОП робити собі запис у трудову книжку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:14
Чи повинен ФОП робити собі запис у трудову книжку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи повинен ФОП робити собі запис у трудову книжку.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:14
Грёбаные бюрократы придумали нам очередную засаду. Вместо того, чтобы ПФУ самостоятельно получил всю информацию об ФЛП, которая им нужна, из Единого реестра (на то, он, чёрт возьми, и Единый!), они опять заставляют нас бегать по кругу с бессмысленными бумажками. А мы продолжаем кормить эту толпу дармоедов...
|