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Чи повинен ФОП робити собі
запис у трудову книжку

Чи повинен ФОП робити собі запис у трудову книжку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:14

Чи повинен ФОП робити собі запис у трудову книжку

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному Фонді України відповіли на популярне питання серед українських підприємців.

Дивися повний текст Чи повинен ФОП робити собі запис у трудову книжку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:14

Грёбаные бюрократы придумали нам очередную засаду. Вместо того, чтобы ПФУ самостоятельно получил всю информацию об ФЛП, которая им нужна, из Единого реестра (на то, он, чёрт возьми, и Единый!), они опять заставляют нас бегать по кругу с бессмысленными бумажками. А мы продолжаем кормить эту толпу дармоедов...
alexander_oleshko
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