Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Застройщица Молчанова может выйти из СИЗО под залог в 100 млн грн, но не будет ..................................................................................... 11 сентября Высший антикоррупционный суд назначил застройщице и основательнице компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой залог в размере 100 млн грн.
Как думаете - повлияет это на строящиеся объекты Столицы или нет? Молчанова это реальный владелец компании, управленец или это зиц-председатель(типа всем известного боксера), за спиной которой рулят совершенно другие люди?
fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX. Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)
Инвесторам стоит сильно напрячься. Очень похоже на накат. В столице знакомый сказал, что Влада не собственник и не бенефициар, но тем не менее
Если честно...сравните его фонд с СП500.
Взял пока что в топе было - SPY, QQQ На общемировой не пустило, какую-то отдельную заявку надо будет время раздуплюсь что к чему